PREDSJEDNIK VUKOVARSKOG SDSS-A ‘Ne moramo mi sklanjati nikakve spomenike, ovdje Srbi zavređuju da ih se poštuje’

Autor: S.P.

Predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar, gostovao je u N1 studiju i komentirao sramotni ispad u Borovu Selu, kad je navijačka skupina izvikivala uvrede na račun Srba.

“Nažalost, u gradu Vukovaru takve stvari se vrlo često dešavaju, samo mali broj incidenata završi u medijima. Mi smo radili istraživanje, preko 70 posto takvih slučajeva dogodilo se unazad dvije i pol godine. Policija je obrađivala incidente, međutim, nikad to nije dobilo svoj krajnji epilog, a to je da policiji dobro znani mladići nisu dobili sankcije koje bi trebali dobiti, da se to više ne ponovi”, rekao je Kolar.

Dodao je kako su u nedjelju odmah od policije zatražili objašnjenje. Policija im je objasnila da se ta skupina mladića odvojila od službene skupine, koja je došla odati počast dvanaestorici redarstvenika ubijenih u Borovu Selu te da ih je policija pratila da vide gdje će otići i što će napraviti.

‘Policija je bila vrlo korektna’

“Kad je policija procijenila trenutak da postupaju, došle su i druge policijske snage i uhitile mladiće. Neki su pobjegli, ali su izdani nalozi drugim policijskim postajama da ih uhite. Mogu reći da je policija stvarno bila, barem prema nama, vrlo korektna”, istaknuo je Kolar.

Na upit o tome je li problem u policiji, odgovorio je kako ne vidi problem.

“Policija odradi svoj posao, a sudstvo odredi minorne kazne, što dovodi do bahatosti tih pojedinaca, koji se smiju kad vide kako su kažnjeni. Ovdje nije remećenje reda i mira, to se jasno vidi”, rekao je Kolar.

On smatra kako “mladićima koji su uzvikivali pogrdne i sramotne izraze nije potrebno puno da ih se potakne da to čine”.

"Kad su Srbi u Hrvatskoj u pitanju, naš potpredsjednik Vlade bio je na obilježavanju Oluje u Kninu, što nije naišlo na odobravanje srpske zajednice, ali on je bio svjestan toga i svejedno je to učinio. Što da mi više učinimo da do ovoga ne dođe? A neće se ništa učiniti", naglasio je Kolar.









Spomenik Vukašinu Šoškočaninu ostaje

S druge strane, na upit o tome trebaju li Srbi ukloniti spomenik Vukašinu Šoškočaninu, zapovjedniku pobunjenih Srba koji je i naložio ubojstvo dvanaestorice hrvatskih redarstvenika, Kolar je odgovorio kako “oni ne moraju sklanjati spomenike”.

“Ne moramo se ponašati na način da smo uvijek krivci. Ovdje Srbi žive stoljećima, imaju svoja prava, a ne mogu ih konzumirati. Ovdje Srbi zavređuju da ih se poštuje”, zaključio je Kolar.

Inače, policija je privela 14 osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije, nad kojima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da su počinili kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju, skandirajući neprimjereni sadržaj.