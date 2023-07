Predsjednik se voli družiti s ‘opasnim tipovima’: ‘U tome uživa, Dodika je mogao pozvati na školjke’

Autor: Ivan Grandov

Oči javnosti ponovo su uperene u predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, nakon što je helikopter MUP-a Srbije, Super Puma H215, bez najave MORH-u preletio zračni prostor Hrvatske, zemlje članice NATO saveza. Sredinom tjedna, helikopterom su na otok Hvar doputovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te njegova naoružana pratnj. Iznenađujuća je i činjenica da je ovaj helikopter ušao u Hrvatsku kao obična civilna letjelica.

Kako nam govori nezavisni analitičar i urednik portala Trafika Danko Radaljac, ovakav nemar mogao je potencijalno izazvati ozbiljan sigurnosni incident.

“Kod Milanovića to ne mora biti ništa nego da ga je pozvao na školjke. On je tako, malo neobičan u posljednje vrijeme, a sve se to trebalo malo bolje izvesti. O ovome se zapravo uopće nije trebalo pričati”, rekao je Radaljac i nadodao:





“On se i prije nalazio s tipovima poput Dodika i Orbana, koji i nisu baš pozitivni likovi. Njemu to očito ne smeta, ali onda je cijeli susret mogao biti odrađen javno, dok ovako ispada kao da se njih dvojica nalaze po noći. Daleko od toga da je Milanović to skrivao, ali ovdje ništa nije odrađeno kako treba”, rekao je.

Kontrola leta je bila informirana

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) oglasila se o ovom slučaju, ističući kako je “plan leta za navedeni let Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe dostavio ARO (ATS Reporting Office) aerodroma Banja Luka” i da “u planu leta nije bio naznačen nikakav poseban status leta u za to predviđenoj rubrici”. Ovakav postupak značio bi da su službena tijela Republike Srpske i Srbije prekršila diplomatske protokole jer su državnu letjelicu prijavili kao običan civilni let. Osim toga, HKZP nije imao informacije o identitetu putnika u helikopteru.









“Kada se gledaju letovi, jedino što je bitno je da je kontrola leta bila upoznata s time. Ipak, mogao je dojaviti barem ministarstvu prometa, ako nikome drugome nije htio”, kaže Radaljac.

Airbusov helikopter Super Puma H215, koji je u vlasništvu MUP-a Srbije, posjeduje napredan sustav za aktivnu samozaštitu, koji se inače koristi na vojnim avionima srpske vojske. Ovo je jedan od dva helikoptera koje koriste specijalne postrojbe MUP-a Srbije. Hrvatska policija bila unaprijed obaviještena o dolasku helikoptera s pet putnika na Hvar, i njihova imena su proslijeđena radi granične kontrole.

Milanović htio zataškati cijelu stvar?

Susret dvojice predsjednika na Hvaru očigledno je bio temeljen na tajnosti. Ministar obrane Mario Banožić izjavio je kako Ministarstvo obrane RH nije bilo obaviješteno o dolasku predsjednika Dodika na otok, a dodatno je optužio predsjednika Milanovića da je želio taj susret “zataškati od javnosti”. Banožić je naglasio da je uobičajena procedura slanje diplomatske note Ministarstvu vanjskih poslova, kako bi MORH dao svoje mišljenje i kako bi i ostala tijela bila informirana, što u ovom slučaju nije provedeno.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman također je potvrdio da Ministarstvo vanjskih poslova nije bilo obaviješteno o dolasku Milorada Dodika u Hrvatsku i susretu s predsjednikom Milanovićem, te je naglasio da je predsjednik Dodik organizirao ovaj dolazak samostalno, bez prethodne diplomatske najave. Čak je i premijer Andrej Plenković izjavio kako nije znao za dolazak predsjednika Dodika na Hvar sve dok nije vidio informacije na internetu, i ocijenivši Dodikov posjet kao “malo izvan okvira”.

“Milanoviću očito nije problem nalaziti se s tako problematičnim likovima. Nije Dodik ništa manje problematičan od Orbana, koji ima teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj, a Milanović ga često hvali. Time on pokazuje da ga boli briga za tuđe stajalište, a smatram da donekle i uživa u tome. Takvi mali skandali njemu predstavljaju osobnu zadovoljštinu. Mi u Hrvatskoj volimo takve ekstrovertne tipove. To u krajnjoj liniji i potvrđujemo time što je on najpopularniji političar u državi”, rekao je Radaljac.

Što bi rekao Mesić?

Bivši hrvatski predsjednik, Milanovićev stranački kolega i politički istomišljenik Stjepan Mesić u prošlosti nije skrivao neslaganje s politikama Milorada Dodika. Kada je Dodik prvi put službeno posjetio Milanovića u Zagrebu 2020. godine, Mesić je rekao kako strahuje da je taj susret sličan onome Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana u Karađorđevu.

“Bojim se da se sada nešto sprema. Ako Zagreb ima svoga igrača i to Dragana Čovića, koji je razbijač BiH, koji dolazi na proslavu Dana Republike Srpske, a koji nije nikakav Dan RS-a, nego je tad počelo razbijane BiH. I ako se njih dva udruže i ako se onda tu traži rješenje, tu nema govora, tu nema rješenja”, kazao je Mesić tada i nadodao:

Kako nam govori Radaljac, Mesić ne bi odobrio niti ovaj posjet.

“Mesić je u više navrata pokazao da nije stvar samo u politici, već i da osobno ne podnosi Dodika, pa bi mu vjerojatno rekao nešto ružno, budući da niti Mesić nema veoma kulturan vokabular. Nemojmo se lagati, nije lijepo kada se hrvatski predsjednik nalazi s takvim osobama. Nedostaje samo da pozove Vučića i Putina“, rekao je Radaljac.

Inače, Mesić i Milanović imaju i brojne sličnosti poput antizapadne orijentacije i proruskih stavova. Mesić je jednom istaknuo da se ruska “intervencija u Ukrajini mogla izbjeći da se sve riješilo za diplomatskim stolom”, a Milanović je često spominjan u ruskim medijima kao zapadni lider koji zauzima prorusku poziciju.