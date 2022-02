MILANOVIĆ SE OBRUŠIO NA GRLIĆA RADMANA: ‘Ne zna hrvatski, a govori o partizanima, on koji je odrastao na komunističkim jaslama. Bolje da sam partizanski, nego četnički miner’

Autor: L.B.

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, u Rakitju je, među ostalim, komentirao i izjave ministra vanjskih i europskih poslova, Gordana Grlića Radmana.

Milanović ga nije štedio, kao ni Frku Petešića, a na pitanje o izjavama ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, Milanović je pitao:

“Što je taj nesretnik rekao? Je li to itko razumio? Nagađa se da je on pismen i da zna hrvatski, ali to je još u fazi nagađanja, i da nije bruka za Hrvatsku samo takva.”

‘Partizanski miner mostova’

O Radmanovoj izjavi da se ponaša kao partizanski miner mostova, predsjednik je rekao:

“Kako bih se trebao ponašati? Kao četnički miner? Rekao sam vam da ne zna hrvatski. Ne zna ni srpski, ne zna nijedan jezik. … Stvarno ne razumijem Radmana. On govori o partizanima, koji je odrastao na komunističkim jaslama, čiji je otac bio komunistička budža u Sesvetama. I sad on meni govori da sam ja partizanski miner. Da barem ima neke poetike u tome, ali nema. Bolje partizanski, nego četnički.”

Podsjetimo, gostujući na N1, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na pitanje čini li doista predsjednik reputacijsku štetu zbog izjava o Ukrajini, rekao je:

“Najvažniji europski i svjetski mediji su ga citirali. Zvali su me urednici najvažnijih novina koji su se čudili tim izjavama i pitali stoji li vlada iza toga. Ogradili smo se od izjava predsjednika Milanovića, u Bruxellesu su se isto čudili tome. Njegove izjave doista jako štete imidžu Hrvatske.”

Dodao je i kako onda on i premijer moraju popravljati situacije.









“Moramo. Umjesto da predsjednik države gradi mostove, on se ponaša kao partizanski miner koji ih ruši. On mora vratiti ugled instituciji predsjednika. Ponaša se kao aktivist koji nešto kritizira, ljude to zabavlja”, zaključio je Grlić Radman.

‘Ljudi koji su Hrvatskoj na sramotu’

Međutim, predsjednik se nije zaustavio, pa je nastavio:

“Naravno da ne možete ulogu predsjednika kao vrhovnog zapovjednika tretirati apsolutno. Ustav ne spominje premijera, a kamoli ministra obrane. Dok je Bane ponavljao razrede, to se u Hrvatskoj prihvatilo. Neće šačica seoskih nasilnika promijeniti Ustav”, ustvrdio je, pa dodao kako su ljudi koji trenutačno rade u hrvatskoj diplomaciji “zahrđale krntije”.

“Nekakva rubna gnjavaža, periferna. Mi radimo i delamo, ovaj je bar nešto izdelao tu. Nema tihe diplomacije, nema nikakve diplomacije, ova hrvatska diplomacija je naprosto šačica klimavaca i kukavica i ljudi koji su Hrvatskoj na sramotu. Da bar nešto naprave na taj način, ništa”, rekao je predsjednik dodajući da su “to sve zahrđale krntije”.









“Ovo što ja radim je jedini način”, poručuje predsjednik.