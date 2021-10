PREDSJEDNIK SE OBRATIO NACIJI: ‘Hrvatska je znana i priznavana stoljećima! Nedostajala joj je samo sloboda od tuđe krune!’

Autor: N.K

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović obratio se večeras hrvatskoj javnosti povodom 30. obljetnice proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske.

Obraćanje predsjednika Milanovića mogli ste pratiti uživo na portalu Dnevno.

“Dragi hrvatski građani, drage Hrvatice i Hrvati. Odlučio sam vam se obratiti baš danas, 8. listopada jer svaka država ima datume u svojoj povijesti koji se mora pamtiti i dostojno obilježavati. Puno je značajnih datuma u povijesti naše domovine, ali smatram kako su dva nezaobilazna, kameni temeljci hrvatske slobode i neovisnosti.

Jedan smo svečano obilježili u kolovozu, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a drugi danas, Dan neovisnosti. Naša Hrvatska republika mlada je demokracija, ali kao država hrvatskog naroda znana je i priznavana stoljećima. Jedino što je nedostajalo u njezinoj dugoj državnosti bila je upravo neovisnost. Neovisnost od drugih kruna, vladara i država. A to se promijenilo prije točno 30 godina, 8. listopada 1991. godine. Hrvatski sabor je toga dana donio odluku o raskidu svih državno-pravnih veza s ostalim republikama i pokrajinama bivše države, čime je proglašena puna i nepovratna neovisnost Republike Hrvatske. Bila je to konačna potvrda i to od najvišeg predstavničkog tijela hrvatske države volje ogromne većine hrvatskih građana. Volje koju su građani nedvosmisleno pokazali na referendumu 19. svibnja iste godine kada su se izjasnili kako žele živjeti u samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj, rekao je predsjednik.

Bio je to prikaz najvećeg jedinstva. Ipak, to nije bilo dovoljno našim susjedima kao ni međunarodnoj zajednici da bi hrvatski ljudi mogli početi živjeti svoje nade i svoje. Nisu nam dali da u miru svojim znanjem izgradimo demokratsku državu. Ovo je prigoda da sebi i svojim unucima kažemo. Moraju znati kako je hrvatski put bio jako težak. Nije ga iskusila niti jedna moderna europska demokracija. Pogibelj je 91. prijetila svakome. Neprijatelj hrvatske neovisnosti nije prezao ni od čega.

Dokaz tome je i bombardiranje Banskih dvora. To je nezabilježeno. Naši generali govore da je rat gotov i da se moramo okrenuti budućnosti. Svojim susjedima nećemo određivati kada će slaviti, a kada tugovati. Želimo samo mir. Biti i ostati dio napredne zajednice zapadnih država. To je hrvatski imperativ danas. Pred nama je velika prilika koju vjerujem da će naš narod iskoristiti. Veliki je to izazov i bit će nam kako si sami napravimo.

Ova tri desetljeća dala su nam vremena da naučimo odlučivati za sebe. Gradimo budućnost mudro i neka me se ne shvati pogrešno – sebično. Obraćam se posebno vama odraslih 90-ih koji ste danas zreli ljudi. Pozivam vas da učinite sve da budemo država na ponos vašim majkama, očevima, bakama i djedovima koji su stali u obranu države. Sretan Vam dan neovisnosti”, zaključio je predsjednik.