PREDSJEDNIK REŠETA, OPET ĆE GA ZVATI PUTINOVIM IGRAČEM! ‘Ovi helikopteri koje su poslali Ukrajini, to je odluka vlade, to vodi masovnom krvoproliću i produljenju rata’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, sudjelovao je na proslavi 30. godišnjice osnutka Matice hrvatskih sindikata, na događaju je dao izjavu za medije.

Predsjednik je spomenuo svoje odnose s premijerom Andrejem Plenkovićem te izjavio da premijer ne ispunjava svoju dužnost i krši je na bezobrazan način. Dodao je kako mu je premijer odmah nakon pobjede na izborima najavio tvrdu kohabitaciju.

"On ima dužnost koju bezobrazno krši. Nastojim biti kritičan, analitičan i da ono što govorim pokušam obrazložiti. Naša dužnost je da surađujemo", rekao je predsjednik o odnosima s premijerom Plenkovićem.





Kaže da mu je Plenković odmah po pobjedi na izborima najavio tvrdu kohabitaciju.

Ponovno se osvrnuo na uhićenog župana Damira Dekanića. “Imate frajera koji se napije k’o metla, burgija po Slavoniji, vide ga ljudi, vozi slzužbeni auto. Ako već moraš popiti, neka te netko vozi. Ti uzmeš službeni auto, porazbijaš pola šora i fabriciraš dokaze. To nije napravio komunalni redar već župan i hoćete mi reći da HDZ to ne zna?”

“Moja prosudba je da je premijer to saznao istog trenutka iz medija i cijelo vrijeme je znao i morao je znati. Tvrditi da to Plenković nije znao i štitio prijestupnika je kao tvrditi da onaj plinovod u moru nije raznijela Rusija ni Amerikanci nego Somalija”, dodao je, navodeći da Dekanić treba dati ostavku.

"Policija tvoja, imenuješ i postavljaš šefove policijskih uprava po županijama, pa bira ih HDZ, ljudi koje HDZ drži na kratkoj lajni. Je li ovo rušenje vlade, jesam se ja napio i razbio ogradu? Zasad nisam, ali imam vremena", navodi Mialnović.









“Sve se zna u tom sustavu. Tvrditi da to Plenković nije znao da preko toga nije prelazio je kao tvrditi da je onaj plinovod Baltiku digla ne Rusija ili Amerika nego Somalija”, rekao je predsjednik.

“Ovo nije Rusija ni SAD, nego mala zemlja. Takve stvari se znaju istog trenutka. I ja bih smatrao, da sam premijer, bih to smatrao nekom hitnom situacijom jer se radi o čovjeku iz stranke. I šefove policije po županijama bira HDZ, svi oni su na tankoj lajni”, rekao je Milanović, pa dodao: “Oni očekuju da nas par milijuna idiota vjeruje da je to istina. E pa nije istina”.

Osvrnuo se i na situaicju u SOA-a, navodeći da Plenković ustavnu dužnost gazi kao otirač. "Hoće li biti kriza? Oni očito smatraju da sustav može funkionirat bez vojnih zapovjednika, da ne trebamo ambasadore…"









O Slovačkoj, koja šalje borbene avione Ukrajini: “Okej, njihova odluka, zašto bih ja to komentirao? Pitate me hipotetski, kad bismo mi imali avione, bi li ih trebalo slati? To bi ovisilo o stanju tih zrakoplova.. Ja pretpostavljam se čak ni ova vlada ne bi odlučila za to. Ovi helikopteri koje su poslali Ukrajini, to je odluka vlade, to vodi masovnom krvoproliću i produljenju rata”.

“Ti helikopteri nisu gubitak za HRZ, oni nisu perspektivni i istječu im resursi. Oni nam u tom broju ne trebaju. Mi smo imali prevelik broj helikoptera ogromnog kapaciteta za potrebne jedne male države i male vojske. Američki koje nabavljamo su brutalno skupi, na tome se rade nezamislivi profiti”, rekao je Milanović.

“Vlada može što hoće kad je u pitanju oprema, ali kad su u pitanju kadrovi, onda ne može, jer ja sam vrhovni zapovjednik”, rekao je Milanović.

Dodaje da je hrvatski sustav takav da on kao predsjednik ne može donositi odluke o novčanim sredstvima po tom pitanju.

“Vlada je zaslužna za novac, ma da bi im prije dao virus iz laboratorija u Wuhanu nego novac”, rekao je Milanović.