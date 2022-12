PREDSJEDNIK O UKIDANJU ĆIRILICE U VUKOVARU! ‘Pupovac ne predstavlja nikoga! Plenković je trljao rukice, ali dogodit će se i njemu’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik RH Zoran Milanović u petak je komentirao odluku o izmjenama Statuta Grada Vukovara kojom se iz Statuta izbacuje pravo srpske manjine na ćirilicu.

Tom odlukom se izvan snage stavila Statutarna odluka o ostvarivanju ravnopravne službene upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara koja je pripadnicima srpske nacionalne manjine davala pravo slobodne uporabe srpskog jezika i ćiriličnog pisma u društvenom i javnom životu te u službenoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Vukovara.

“Uvijek imam sentiment prema slabijima, no pitanje je tko je ovoj priči slabiji. Pitanje je tko su manjine i tko ih predstavlja. Broj srpske manjine na popisu je pao, kako u Vukovaru tako i Hrvatskoj. Cijeli politički život sam imao dobar odnos, ali Pupovac ne predstavlja nikoga. Ostali Srbi u Hrvatskoj nisu instrumentalizirani od male Pupovčeve klike, imaju srpski identitet koji ne skrivaju i glasaju za građanske stranke. Gotovo sve manjine u Europi su se sklone prikloniti matičnoj etničkoj stranci. Hrvatski Srbi ne, posebno iz gradova. Pitate me je li to gorak okus? Bljutav je. To je u zakon gurao HDZ. Pupovac nije bio tamo sa mnom kad sam se svađao s tom ekipom, s kojom sam sad dobar. Popis je pokazao da nije dosegnut zakonski prag koji jamči ta prava. Kada su se formirale dvije kolone u Vukovaru, Plenković je trljao rukice. Dogodit će se i njemu druga kolona”, rekao je Milanović.





Kratko je komentirao i ulazak Hrvatske u Schengen.

Kaže, prijatelj mu je poslao slike s Bregane, scene su zabilježene jutros.

“Smeća sa strane, možeš kamion napuniti. I tako sve do ulaska u Zagreb”, rekao je. “Čija je to ingerencija? Hrvatske ceste. To kao svinjac izgleda. Srećom, Von der Leyen dolazi po noći pa se možda neće vidjeti”, rekao je.