Predsjednik Milanović sazvao izvanrednu presicu: Sve će se znati točno u podne

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Predsjednik Republike Zoran Milanović najavio je izvanrednu konferenciju za medije u subotu u 12 sati u Uredu predsjednika Republike. Još uvijek se ne zna o čemu će biti riječ na konferenciji, ali se pretpostavlja kako će predsjednik pričati o imenovanju Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

Pretpostavlja se da će pričati o Turudiću nakon što je tijekom petka sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u prigodi obilježavanja Dana Grada i kazalištu Marina Držića, a sudjelovao je i na svečanom otvaranju Feste svetog Vlaha koje se održalo ispred Zborne crkve sv. Vlaha.

“Turudić. Bio sam premijer. Znam neke stvari i neke stvari su zapisane. U slučaju tog tipa, jer ne mogu ga drugačije nazvati, postoje ozbiljne sigurnosne zapreke, bez obzira na to što je HDZ-ovac. Čak bi i preko toga prešao. Postoje ozbiljne sigurnosne zapreke. Zasad dajem Plenkoviću ono što se zove benefit sumnje, polazim od toga da možda ne zna, ali mora se informirati. Pričekat ću još koji dan u nadi da radi u dobroj vjeri i da je ovo sve zabuna. Turudić to ne smije biti. Ako bude, svi ćemo vidjeti što će se dogoditi”, rekao je Milanović prilikom posjeta Dubrovniku.

Turudić se sastajao s Mamićem?

“Ja znam puno. Ja sam predsjednik. Korak po korak”, rekao je i dodao da će pričekati još dan dva. “Što sam ja saznao, zastupnicima nije dostupno”.

“Da, od toga se ne može raditi privatna prčija. Kao i s Turudićem, govorili su za njega bar znaju kakav je. I za Hitlera su govorili da bar znaju na čemu smo, tako se govori za Turudića”, rekao je. “Ovo je nešto što može zaustaviti samo Plenković. Polazim od toga da mu neke stvari nisu, kako on voli kazat, prinijete pozornosti”, dodao je Milanović pa ponovio da Turudić ne ispunjava najviše standarde.

“Taj čovjek je odavno trebao prestati biti sudac. Sad ga se gura, putem postavljenja, on je odabranik. On dolazi po silu i moć i netko tu dremucka. Ja imam duboka saznanja. Ja znam ono što je zapisano, što postoji. Inače bih stvari govorio na temelju sjećanja koje je precizno, ali ja imam jedno i drugo. Taj čovjek ne može biti sudac. I te priče, ovaj i onaj mi je prijatelj, to je maskirovka. Radi se o najozbiljnijoj situaciji ove vrste od 1995. godine. Možeš tolerirati nečije gadarije neko vrijeme, obilaske braniteljskog polu puča, s cijelom obitelji ulaziš u šator i nakon toga ideš na taj sud. To je incest. I to nije bilo dovoljno da se u startu kaže ‘nemoj’. Ali postoji i nešto više od toga”, zaključio je Milanović.

Prema informacijama od N1, Turudić se u tri navrata sastajao sa Zdravkom Mamićem dok je ovaj bio pod SOA-inim mjerama praćenja. Prema informacijama koje je dobio N1, riječ je o tome da je Ivan Turudić u to vrijeme bio uključen u tajno praćenje Zdravka Mamića od strane SOA-e te da su imali tri susreta, za koje postoje klasificirane bilješke. Utvrđeno je da su se Turudić i Mamić tri puta kratko sastali, a njihovi razgovori trajali su nekoliko minuta. Navodno ne postoje zabilješke niti audiozapisi o sadržaju tih razgovora.

Unatoč tome, Turudić je prošao tri sigurnosne provjere prema zakonu iz 2009., 2014. i 2019. godine, a nova provjera je planirana. Pretpostavlja se da SOA nije pronašla ništa sumnjivo u tim razgovorima, odnosno da Turudić nije pogodovao Zdravku Mamiću niti utjecao na njegov predmet.