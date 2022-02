Predsjednik Milanović odlikovao Danijela Borovića Redom kneza Domagoja s ogrlicom za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu

Autor: Dnevno

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je umirovljenog pukovnika Hrvatske vojske Danijela Borovića Redom kneza Domagoja s ogrlicom za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu.

Uručujući odlikovanje umirovljenom pukovniku Danijelu Boroviću, predsjednik Milanović rekao je kako je njegovo ime jedno od onih imena koja, bez razloga i neopravdano, nisu toliko poznata široj javnosti. „Danijel Borović, pukovnik Hrvatske vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, čovjek je koji je prvi donio u hrvatski posjed i vlasništvo nadzvučni mlazni borbeni avion“, podsjetio je predsjednik Milanović spomenuvši i Rudolfa Perešina koji je ranije zrakoplovom sletio preko granice.

„Vi ste sletjeli na pulski aerodrom, po mraku, nakon što ste se opasno, vješto i junački odvojili od borbenog dvojca i pod mrakom zimske Istre, uz svjetlo nekoliko kamionskih farova, spustili taj MIG na hrvatski teren, na hrvatsko tlo, u vlasništvo i u funkcionalnu uporabu Hrvatske vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koje je tada tek nastajalo“, poručio je predsjednik Milanović istaknuvši kako je to veliki herojski čin.

Riskirao je život

Istaknuvši kako je Danijel Borović riskirao život kako bi u Hrvatsku prenio borbeni zrakoplov, predsjednik Milanović je zaključio: „To je bio vrlo značajan, vidljiv i odvažan način dizanja morala u Hrvatskoj, svijesti, hrabrosti i uvjerenja da smo svi zajedno, da postoje ljudi koji su spremni riskirati. Čestitali su Vam puno puta, a ja vam zahvaljujem“.

Zahvalivši predsjedniku Milanoviću na dodijeljenom odlikovanju, umirovljeni pukovnik Borović rekao je kako smatra da su takva odlikovanja trebala biti dodijeljena i ranije. Dodao je kako su on i još trojica pilota, koji su prenijeli borbene zrakoplove iz bivše JNA, zakinuti i za činove. „Mnogi me pitaju zašto je to tako bilo, zašto se to ignoriralo kao i dobivanje činova. Postojala su četvorica pilota koji su oduzeli bivšoj jugoslavenskoj armiji četiri nadzvučna lovca MIG 21. Nitko od nas nije postao general, a trebao je, barem jedan ako ne i dvojica. To je činjenica koja će se, nadam se, ispraviti jednoga dana“, rekao je Borović.

„Bez obzira što smo bili razočarani i što nam se sve događalo, moja supruga i ja ipak smo uspjeli kao pisci i autori napisati tu priču u knjizi ‘Prelet za Hrvatsku’, koja može biti jedan povijesni dokument“, rekao je zahvalivši pri tom na podršci Udruzi branitelja Plitvička jezera, ministru branitelja Tomi Medvedu te bivšem ministru obrane Damiru Krstičeviću, koji ga je, kako je kazao, 2017. potaknuo i dao podršku da priča bude ispričana jer je to značajan događaj kojeg treba obilježavati.

Predsjednik Milanović odlikovao je umirovljenog pukovnika Danijela Borovića uoči tridesete obljetnice Preleta za Hrvatsku, pothvata pukovnika Borovića, koji je tada kao pilot, 4. veljače 1992., preletio avionom lovcem tipa MIG 21 s aerodroma Bihać u Pulu i stavio se na raspolaganje Hrvatskoj vojsci. Republika Hrvatska je njegovom zaslugom dobila prvi nadzvučni borbeni zrakoplov.

Uz umirovljenog pukovnika Danijela Borovića, na svečanosti dodjele odlikovanja u Uredu predsjednika Republike bili su članovi njegove obitelji, supruga Snježana i sin Vanja, te zamjenik zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Marinko Galović i zapovjednik 191. eskadrile lovačkih aviona pukovnik Zvonimir Milatović.









Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta Predsjednika Bartol Šimunić, savjetnik Predsjednika za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić i posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.