PREDSJEDNIK JE DANAS ŽESTOKO KRITIZIRAO PRAVOSUĐE I HDZ: Hrvatska politika ovo ne pamti! Mamićeve suce nazvao propalicama! ‘To nije hobotnica, ovo je opakija neman’!

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović obišao je danas otok Cres gdje je žestoko kritizirao pravosuđe i vladajući HDZ. Njegove cijele izjave možete pogledati ovdje, a ovdje se prisjećamo onoga što je rekao o hrvatskom pravosuđu.

Ustavni sud je političko tijelo

“Ustavni sud je političko tijelo, jučer se šeksov kum pojavio u Dnevniku kako bi objavio podržavajuće mišljenje četvero sudaca. To se ne radi. Ako se misle ponašati kao treća ruka Vlade i potvrđivati sve što kažu, onda je to kao DDR. I mene je iznenadila manična brzina kojom se cijela stvar metnula pod tepih. To nije Ustavni sud. On je sastavljen većim dijelom od isluženih političara, većinom HDZ-ovaca. Kada jednom uđu u sud oni vole vjerovati da su po nekom duhom svetu tamo. To je jedna kumska radna zadruga HDZ-a. Vertikala Šekovog kuma koji je gostovao na Yutelu, mislim HRT-u. Predsjednik sabora je na jedan kradljivi način uskratio dokument ostalim zastupnicima. To je vrlo opasan presedan i nedaj Bože da se ponovi. To je uvođenje diktature jedne stranke koja Hrvatskoj stvara velike probleme. To je HDZ. Ovo nije stvar mojih želji, ovo je stvar reda i pravila. Ustav tako kaže, a oni imaju problem sa mnom jer sam ja osobno sudjelovao u pisanju zadnjeg dijela tog Ustava. Oni će se morati očitovati o mojem kandidatu kojeg ja želim. Ja ne želim da se poduzme radnja, nego Ustav traži da se poduzme ta radnja. To što rade satire i uništava Hrvatsku. Gura je na dno Europe”, rekao je Milanović.

Sinovi i kćeri hrvatskih sudaca

“Sinovi i kćeri naših sudaca također su suci. Šeksova kćer je imenova na čelo jednog od najvećih sudaca. Neki drugi koji su isto imenovani kao članovi obitelji su bili mizerni studenti. Krenite malo gledati poslovne veze i ostale veze članova Ustavnog suda. Složit ćete jedan upečatljiv mozaik. Pogledajte malo imovinske kartice članova uprava državnih tvrtki. To su ljudi za koje nismo nikada čuli, uglavnom su HDZ-ovci i rade na debelim plaćama. Meni su takvi imovinski dosezi nezamislivi. Odakle im ta imovina? To neću nazvati hobotnicom. Hobotnica je delikatesa, ovo je opakija neman”, rekao je Milanović.

Milanović je komentirao i suce koje je Mamić prozvao

“Mamić ne komentiram 15 godina. U svakom slučaju, netko treba odgovarati jer je netko opstruirao pravu.“Sad se vidi što se tu događalo. Netko za to treba odgovarati. To ulazi u domenu krivičnih djela protiv pravosuđa. To bingeamo, gledamo kao na Netflixu dok nam oči ne ispadnu. Uvijek ista priča. Ovo je HDZ-ovo sudstvo, ali što je tu radio Sessa? Gdje je on bio? A bio je i predsjednik Općinskog suda. Vidi se da se tu radi o običnim propalicama. Ne možete ljude koji sude u takvim predmetima nazvati nikako drugačije nego propalicama. Mamić je ponudio nekakve dokaze i neka se naprave izvidi”, poručio je Milanović.

“Htio bi reći još dvije riječi o Mamiću . Gospodin Mamić je pogriješio kada hrvatskoj državi nije htio platiti porez. On optužuje Ranka Ostojića koji s tim nema veze. Pri ministru financija Lalovac je formiran tim za sprječavanje velikih poreznih prijevara”, rekao je.









“Kao menadžer je imao veličanstvene uspjeha. Bizarno je, Bože zvučim kao Plenković, on ni ne zna što to znači… Dinamo ne potražuje taj novac… Istina je također na pravdi Boga, da nema Mamića da ne bi pričali o tome, ne bi bilo ni lipe. Napravio je puno za hrvatski nogomet. Sam pao, sam se ubio, šteta”, rekao je Milanović.

“Sessa zaštićen kao lički medvjed”

“Na Vrhovnom sudu je predmet HDZ-a kao zločinačke organizacije. Nije u Kragujevcu. Osuđeni su za pljačku. Zato žele što veću kontrolu nad Vrhovnim sudom”, kazao je.

“Bezočno se Sessa javio na javni poziv, može li on još uvijek biti predsjednik Vrhovnog suda. Što o tome misle saborski zastupnici? Oni ga mogu razriješiti. On je zaštićen kao lički medvjed”, rekao je.