PREDSJEDNIK HAITIJA UBIJEN U SVOM DOMU: Naoružani napadači u kuću su upali usred noći, ozlijeđena i prva dama!

Predsjednik Haitija Jovenel Moïse ubijen je u napadu u svom domu, objavio je premijer Claude Joseph.

Dodao je da je skupina naoružanih i još neidentificiranih muškaraca upala u predsjednikovu rezidenciju oko 1 sat u noći po lokalnom vremenu.

Prva dama također je navodno ozlijeđena u napadu.

Joseph je rekao da su poduzeti svi koraci kako bi se osigurao kontinuitet države.

Moïse je bio na vlasti od veljače 2017. godine nakon što je njegov prethodnik Michel Martelly odstupio. Njegov mandat bio je na klimavim nogama nakon što je bio suočen s optužbama za korupciju , a njegova vladavina bila je osporavana u valovima često nasilnih protuvladinih prosvjeda, piše BBC.

