Predsjednik Glasa poduzetnika ‘poludio’ na HDZ-ovku: ‘Ne mogu vise slušati ta sra**’

Predsjednik Udruge Glas Poduzetnika Hrvoje Bujas prisustvovao je danas u Zadru panel diskusiji, tijekom koje mu je HDZ-ova saborska zastupnica Grozdana Perić poprilično digla živac.

U toj mjeri da je prvo napustio diskusiju, a potom i napisao podužu objavu na Facebooku.

Prenosimo što ga je to toliko naživciralo…

“Da li ste vi gospodine Bujas željeli ovu državu, da li ste vi željeli Hrvatsku?” Pitala me danas na panelu u Zadru, mrtva hladna, saborska zatupnica HDZ-a Grozdana Perić (za koju pretpostavljam da nitko od vas ili velika vecina vas nema uopće pojma tko je, no uredno je primala zadnje četiri godine saborsku plaću, osigurala si mirovinu!).”

“Da, pitala me također da li volim Hrvatsku, i slične bljezgarije i gluparije, a samo zato što sam jasno tražio od nje i od svih prisutnih političara (prof. Ante Rončević, sa sveučilista Sjever, u ime DP-a, te Ivan Gulam, načelnik opcine Pirovac u ime Fokus/Pametno/STRIP) da hrabro krenu u nužne i cijelovite reforme u skladu sa naša 4 postulata, te naglasio da trebamo smanjiti i digitalizirati Javnu upravu i lokalnu samoupravu, da nam svima, a ne samo poduzetnicima, nužno treba efiksno pravosuđe, te da tražimo smanjivanje i ukidanje parafiskalnih nameta, poreza na dohodak, kao i oslobađanje plaćanja poreza na dobit pri reinvestiranju iste, a dodatno sam naglasio nužnost ukidanja tzv. poreza na potrošnju od 3 posto, kao i prihvaćanje u trošak poslovanja fakture u ugostiteljskim objektima u cijelosti, kao i plaćanja PDV po naplati i slično…Sve već dobro poznate zahtjeve UGP-a.”

“Naravno, na njeno pitanje kako bih ja to smanjivao javnu upravu, zar bih je otpuštao medicinske sestre, policajce…rekao sam joj da je dosta sa patetikom, te da bih otpuštao birokrate kao što je ona, a dignuo plaće svim policajcima, i da ne izvrće moje riječi, jer svi navedeni nisu onaj parazitski javni sektor o kojem pričam.”

“Naglasio sam da mi je dosta slušanja lažnih obećanja i šupljih priča, te da ili počnu pričati konkretne stvari i provoditi ih ili neke to prepuste nekome drugome!”

“Nakon što je opet vrla saborska zastupnica ponovila pitanje meni riječima “da li ste vi bili za stvaranje Hrvatske” i nadodala da sam socijalist (doista ne znam odakle joj ta teza, do sada kada su me napadali su uglavnom govorili da sam neoliberalni kapitalist), rekao sam joj da nema monopol na hrvatstvo, a da to što se je ne slažem sa njenim stavom i da tražim manje države (manje birokracije i manje poreze) me ne deklarira kao protivnika, već dapače, kao pobornika onoga sto mi u UGP-u zovemo Hrvatska 2.0, moderna, transparentna, tolerantna i bogata država svih njenih građana (možda ne bšs tim riječima, nije niti bitno, no da sam bio zatečen njenim niskim napadom…jesam)…te sam napustio panel! Prvi put u životu!”

“I moj odlazak je jasna poruka – ne mogu vise slušati ta sra**…pozivam vas sve, kad vam je dosta slušanja trkeljanja od strane političara…otiđite!”

“Pitam se, što slijedi?”

“Svi mi kojim mislimo drugačije od vladajućih i koji trazimo #VišeRada, #Digitalizaciju, #VišePravde i #ManjePoreze, da li smo protiv Hrvatske, da li slijedi nekakva odmazda, da li će nam se brojiti krvna zrnca (neka broje, i previše sam Hrvat i previše volim Hrvatsku). Iskreno se nadam da je ona samo bila bez argumenata i izrekla nešto u afektu za što joj je sada krivo, jer takvi napadi ispod pojasa, a kad nemaš što reći, su nedopustivi u modernoj i demokratskoj državi.“

“Iskreno se nadam da velika većina HDZ-ovih zastupnika i dužnosnika tako nešto u javnom prostoru sebi ne bi dozvolila, nadam se bar. Stoga ovaj post držim više kao prevencijom i skretanjem pažnje na problem, kojeg iskreno nisam očekivao, držao sam da smo bar to kao drustvo prevazišli.”