Predsjednički kandidat opleo po premijeru. Milanović: ‘Plenković uopće nije HDZ-ovac, on je jedan običan karijerist!’

Autor: I.Br.

U današnjoj emisiji “Nedjeljom u 2”, voditelja i urednika Aleksandra Stankovića, gostovao je bivši premijer, danas predsjednički kandidat Zoran Milanović. Stanković je Milanovića upitao zbog čega je uopće ušao u utrku za Pantovčak, a svojevremeno je govorio kako nikada neće biti predsjednik Hrvatske.

“Smatram da je stanje u zemlji takvo da se sve trpa u jednu košaru. Gledao sam hoće li se kandidirati netko drugi, da ga podržim, no nije se nitko pa sam se odlučio kandidirati”, rekao je Milanović.

“Simbolika je karakter ako ga imaš, koji je jako važan. Kao predsjednik, nemaš konkretne izvršne ovlasti, daleko si od novca. S te pozicije ako si moralno nepotkupljiv, možeš napravit dosta za svoju zemlju. Za mene Hrvatska mora biti među zapadnim zemljama, no ne trebamo zazirati od svojeg mediteranskog i balkanskog štiha kojeg imamo”, rekao je Milanović o svojoj viziji predsjedničke uloge.

Milanović je istaknuo kako je bio predsjednik Vlade i predsjednik najveće političke stranke, te smatra da je funkcija predsjednika stranke za njega bila teža nego uloga predsjednika Vlade. Također, smatra da predsjednika treba birati na jedan neprimjetniji način. Trenutno, smatra da Hrvatska ima predsjednicu bez integriteta.

Stanković je Milanovića upitao o njegovoj spornoj izjavi, koja je digla prašinu, da predsjednik ne mora govoriti istinu, ne smije lagati, ali može prešutjeti neke stvari.

“Jeste li uvijek govorili istinu?”

“Jesam”, kazao je Milanović.

Upitan o Škorinoj izjavi da je Milanović cijeli život na državnim jaslama, nakon toga se otišao u privatan biznis pa se sad želi vratiti na državne jasle, Milanović je oštro komentirao:

“Nek on skupi potpise, pa ćemo onda ja i on razgovarati. Napisao je u jednom intervjuu da sam pripadnik crvene buržoazije. To je neistina, moglo bi ga biti sram kada se dozna da nisam bio to za što me se proziva, i za to neka pogleda u HDZ.” Plenković je, kako kaže Milanović, bio pripadnik crvene buržoazije.

Novinar Nino Raspudić nedavno je objavio da Milanovićeva pobjeda naviše odgovara vrhu HDZ-a, a Stanković je konstatirao kako je hrvatsko biračko tijelo desno. Milanović ne smatra kako se za hrvatsko biračko tijelo može definirati kao desno. Za primjer je kazao kako je Hrvatska svojevremeno odabrala Josipovića za predsjednika te Stipu Mesića, “jednog partizana, bez dlake na jeziku”. Zbog toga ne može biračko tijelo definirati kao desno.

On je kandidat koji se zalaže za modernu, progresivnu i znatiželjnu Hrvatsku.

Na pitanje kako gleda na već sada bivše SDP-ovce koji su izašli iz stranke pa se priključili drugim strankama, Milanović misli kako su SDP-ovi prebjezi, sada novi “žetončići” Milana Bandića, krivo postupili. Smatra da bi trebali vratiti mandat, a najviše ga je u svemu razočarao Tomislav Saucha.

Stanković je, u tom kontekstu, pitao Milanovića jesu li ikada zvali Plenkovića u SDP, na što je on odgovorio: “Plenković nema veze s HDZ-om. Bolje mu je da šutim.”. Smatra da je u HDZ ušao samo zato jer mu je trebao skok u karijeri te da je na mjesto šefa stranke i premijera ušao preko članske iskaznice.

Milanović je spornu na spornu Pupovčevu izjavu da se revitizira NDH u Hrvatskoj: “Ne znam da li se treba ograditi od svojih izjava, to mora sam vidjeti. On je cijeli rat bio u Hrvatskoj. Ljudi koje predstavlja Pupovac imaju simboličku veličinu”.

Ona ne radi svoj posao, ona je osoba bez integriteta koja je na funkciju došla zahvaljujući tome što je bila Sanaderova pomoćnica. Njezinu karijeru u NATO savezu ne smatra nekim velikim napretkom u karijeri, a za sebe je rekao da on ima veće državničko iskustvo od svih kandidata.

Milanović jako zamjera Kolindi na migrantskoj krizi, koja je eksplodirala u vrijeme kada je bio premijer. Milanović joj zamjera što je tada išla kod Orbana, kada je sve ‘gorjelo’ u zemlji. “To ima elemente izdaje. To je bijedno”, oštro je komentirao Milanović.