Predsjednički kandidat izvan sebe: ‘U Hrvatskoj se veliča i reklamira ubojica Stjepana Đurekovića!’

Autor: Marin Vlahović

Predsjednički kandidat Antun Babić, oglasio se rano jutros na društvenoj mreži Facebook. Babić je hrvatski emigrant koji se u Hrvatsku vratio 1990. Obavljao je razne visoke i odgovorne dužnosti u Ministarstvu vanjskih poslova, ali zadnjih godina djeluje na društvenoj i političkoj margini. Iako ima dulju, državotvorniju i sadržajniju političku biografiju od većine predsjedničkih kandidata, mediji ga većinom ignoriraju na što se Babić često žali u svojim Facebook statusima. Ovom prilikom objavljujemo dio njegove duge objave u kojoj se osvrnuo na reklamiranje knjige povjesničara Hrvoja Klasića, “Mika Špiljak, revolucionar i državnik”.

“Jučer sam iskoristio relativno vremenski ugodan nedjeljni dan i prošetao se do Britanskog trga, gdje se svake nedjelje prije podne održava sajam antikviteta. Mene zanimaju samo knjige. Uvijek se može pronaći vrijedne knjige za deset kuna po komadu. Iako imam bilbioteku od preko pet tisuća knjiga, danas sam kupio pet novih, uglavnom iz područja politike i povijesti. Nakon dva sata razgledanja, zadovoljan s izborom knjiga, krenuo sam Ilicom natrag prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje obično skrećem u Gajevu ulicu. Dok hodam, obično mi se po glavi vrzmaju razne ideje o predsjedničkim izborima i porukama koje bi trebao poslati hrvatskom narodu. Rijetko gledam izloge. Kad sam došao do izloga knjižare Ljevak, na početku Trga bana Jelačića, sasvim instinktivno bacio sam pogled na taj izlog. Ovo što ću sada reći nije pretjerivanje. Iste sekunde doživio sam možda najveći politički šok u zadnjih nekoliko godina. Ukočio sam se na licu mjesta. U mene su s izloga na neprirodno velikoj reklami, koja bi dobila prvu nagradu i u Titovoj komunističkoj Jugoslaviji, zurili zločinac Tito, Mika Špiljak i među intelektualcima najveći Jugoslaven, Hrvoje Klasić. Riječ je o reklami Klasićeve knjige o Miki Špiljku, visokom hrvatskom komunističkom dužnosniku, lopovu i ubojici Stjepana Đurekovića. Odmah me prožeo osjećaj koji sam imao 2013., za vrijeme vlasti Zorana Milanovića, kad sam se nakon 15 godina rada u diplomaciji vratio u Hrvatsku. Tada sam napisao kako sam imao dojam da sam se vratio u Titovu komunističku Jugoslaviju, a ne Hrvatsku koja je članica Europske unije. Reklama u izlogu knjižare Ljevak zoran je dokaz da se RH sve više pretvara u Socijalističku Republiku Hrvatsku iz doba Titove zločinačke Jugoslavije te da je hrvatski narod u daleko većoj opasnosti, na što često upozoravam, nego što mi to možemo i zamisliti. Onaj tko to ne vidi je slijep ili sam priželjkuje povratak komunizma i Jugoslavije. Premda sam kandidat za predsjednika države, ovaj moj komentar nema ama baš ništa s predsjedničkim izborima. Ipak, ne mogu ne skrenuti pozornost na činjenicu da se Hrvatska najintenzivnije u komunističku i jugoslavensku prošlost vratila u mandatu Zorana Milanovića, Andreja Plenkovića i Kolinde Grabar – Kitarović. Što nas tek čeka ako oni dobiju predsjedničke i parlamentarne izbore? Draga braćo i sestre, Hrvatice i Hrvati, ako se na vrijeme ne probudimo, svi ćemo jednako biti odgovorni za propast još jedne hrvatske države i biološki nestanak hrvatskog naroda”, napisao je Antun Babić u svojoj objavi na Facebooku.