Predsjednica u Vukovaru ‘udarila’ po pravosuđu! Evo što je rekla

Autor: Dr. K./dnevno.hr

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u Vukovaru se osvrnula na nezadovoljstvo zbog neriješenih slučajeva ratnih zločina u Vukovaru pa uputila kritiku pravosuđu i ne samo zbog sporosti u rješavanju predmeta ratnih zločina nego i zbog drugih afera.

Na pitanje o radu pravosudnih institucija i kritika gradonačelnika Vukovara Ivana Penave kaže: “Nisam ni ja zadovoljna radom institucija, sad će me optužiti da kritiziram pravosuđe, ovo vam iskreno kažem kao čovjek, ali i kao predsjednica Republike Hrvatske jer jednostavno ne mogu shvatiti da hrvatsko pravosuđe nije još dalo pravorijek ni o Vukovaru ni o Borovu Selu ni o mnogim drugim hrvatskim tragedijama, a da se na dnevni red ishitreno stavljaju neka druga pitanja koja unose nove podjele i koja su neusporedivo manje vrijednosti od onoga što smo vidjeli ovdje”, rekla je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a piše N1.

“Ako se netko ne sjeća Vukovara iz ratnih vremena neka pogleda arhivske snimke, grad je izgledao kao poslije nuklearne katastrofe, a tek kada čujete priče ljudi koji vam pristupaju u Vukovaru ne možete vjerovati što se svašta događalo na ovom prostoru.

Zato se počesto pokušavam staviti u cipele gradonačelnika Vukovara gospodina Penave i hodati ulicama i razmišljati kako se on osjeća kada susreće poglede tih ljudi koji očekuju od njega da se nešto dogodi i da se postigne pravda.

Vrlo smo glasni kada govorimo u UN-u i pred drugim međunarodnim organizacijama da nema trajnog mira i pomirbe bez postizanja pravde i bez kažnjavanja ratnih zločinaca, zalažemo se za međunarodne sudove koji to trebaju procesuirati, a još nismo riješili stanje u vlastitoj kući, zatvorili rane iz Domovinskog rata, pronašli naše nestale kako bi mnoge hrvatske obitelji mogle zatvoriti to pitanje.





Bol neće prestati, ali bar će postojati utjeha da su počinitelji kažnjeni i tek tada se može krenuti u ono što svi želimo – bolji i prosperitetniji Vukovar u kojem će mladi ostajati i živjeti zadovoljni”, rekla je.

Predsjednica nije htjela komentirati Penavinu izjavu da razmišlja o isticanju kandidature za predsjednika HDZ-a, ali je dodala: “Mislim da bi pravosuđe prije svega trebalo slušati narod. Ja kao predsjednica naravno ne smijem se miješati u rad pravosuđa, poštujem trodiobu vlasti u potpunosti, ali kao što sam rekla, mislim da s punim pravom mogu reći i kritizirati da se sve događa presporo i ne samo u području kažnjavanja ratnih zločina, vidjeli smo u posljednje vrijeme nažalost, puno drugih afera u pravosuđu.

Mislim da to treba pokrenuti, treba prozvati na odgovornost one koji odugovlače s predmetima ili one koji se uopće ne trude da se rasvijetle okolnosti ovdje i da ljudi na ovom području, i Hrvati i Srbi i ostale manjine, mogu živjeti u miru i bez upiranja prstom jedni u druge jer zločin je individualan i počinitelji su individualni.”

Zaključila je kako želi da vukovarska budućnost bude budućnost bez podjela i segregacija.

Predsjednica boravi u Vukovaru na obljetnici pogibije Blage Zadre. “Danas je poseban dan pogotovo zato što osjećam bliskost prema njegovoj obitelji i imam osjećaj gotovo kao da sam ga poznavala. Bio je jedan od onih običnih ljudi u Hrvatskoj dok u ratu nije iskazao da je čovjek visoko iznad razmjera bilo kakve običnosti i mediokriteta. Imali smo puno takvih ljudi u Hrvatskoj i BiH u vrijeme rata”, rekla je predsjednica na Memorijalnom groblju u Vukovaru.