Predrag Matić promijenio ime! Razlog je posve logičan

Autor: Dnevno

Zastupnik SDP-a treći je na stranačkoj listi za predstojeće izbore za Europski parlament jer ga više ljudi percipira kao Freda nego kao Predraga. Kaže da ga nadimkom zovu roditelji, ali i supruga, pišu 24.sata.

Zastupnik nam je potvrdio da već ima pravomoćno rješenje, a izrada novih dokumenata je u tijeku.

– Taj nadimak je kroz sve ove godine postao sastavni dio mog imena. Roditelji, ali i žena zovu me Fred. Taj nadimak me čini prepoznatljivim i više ljudi me percipira kao Freda nego kao Predraga – pojasnio je Matić.

– Želim na predstojećim izborima izbjeći eventualne nejasnoće. I u stranačka tijela izabran sam pod imenom Predrag Fred Matić – kazao je.