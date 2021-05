PREDIZBORNE PORUKE IZ SLAVONIJE: ’Grbin je ošamućen, Milanović igra njegovu ulogu i glumi šefa oporbe’

Autor: M.V.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u Požegi je obišao kandidate za lokalne izbore, a pritom je, kako javlja Dnevnik.hr, komentirao aktualnu situaciju s cijepljenjem. Osvrnuo se dakako na činjenicu da je cijepljeno 700 tisuća ljudi, ali je opet apelirao na građane da se cijepe. Tvrdi kako je cijepljenje dobro i potrebno te da su koristi od cijepljenja veće nego sami rizici.

Dodaje kako je izdao naredbu i ministru, ali i zavodima, da intenziviraju cijepljenje, a govori i da ćemo cijepljenjem omogućiti kvalitetniju turističku sezonu, a s njom i funkcioniranje gospodarstva te društva. Podsjetio je kako je turistima odaslana poruka “Siguran boravak u Hrvatskoj”. “Uvjeren sam da ćemo s angažmanom procjepljivanja svih turističkih djelatnika poslati dodatnu poruku. Kampanja je počela u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i nastavit će se diljem obalnih županija i na taj način će ta poruka biti dodatno osnaženo i moći ćemo privući više turista”, zaključio je.

Osvrnuo se zatim i na same lokalne izbore pa rekao kako će HDZ pobijediti u slavonskim županijama. “Grbin je ošamućen jer nisu uspjeli skupiti niti polovinu potpisa za župana u Osječko-baranjskoj županiji”, ističe. Zaključio je i kako HDZ ne politizira vojsku. “Već to radi ovaj koji radi njegov posao, a to je Zoran Milanović. On igra njegovu ulogu i glumi šefa oporbe”, rekao je.