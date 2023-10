Pred Plenkovićem je odluka života: ‘Vrlo dobro zna proceduru’

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Najveća enigma hrvatske politike, ostaje li Andrej Plenković u Hrvatskoj ili će nastaviti karijeru u Bruxellesu, bit će uskoro razriješena. Vrh Europske pučke stranke prije nekoliko dana u Splitu je raspravljao i o mogućim kandidatima za najviše funkcije nakon europskih izbora, a svi koji imaju ambicije da zasjednu u važne fotelje unutar Europske unije sljedećih će mjeseci početi s lobiranjem. Tako će se vidjeti i koji su planovi hrvatskog premijera, miljenika pučana, koji vrlo dobro zna i kako funkcioniraju odnosi u najjačoj europskoj političkoj grupaciji i na razini cijele Europe.

Kada se vrh Europske pučke stranke prije nekoliko dana okupio u Splitu, jedna od tema razgovora, o kojoj se nije pisalo u dnevnim novinama, bila je lista za najviše funkcije u Europi ako pučani budu pobjednici europskih izbora. U Splitu je bila i aktualna predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja se spominje kao izgledna kandidatkinja za drugi mandat, ali i drugi visoki dužnosnici EPP-a. Po onome što je procurilo sa sastanka u Splitu, upravo bi sadašnja predsjednica Europske komisije bila Spitzenkandidat pučana za izbore u Europi. To znači da se neće jasno reći ni “da” ni “ne” o njezinim ambicijama i da sve ovisi o tome kako će biti primljena. A ako to loše prođe, kandidat za najvišu funkciju u Europi, u slučaju pobjede pučana, mogao bi postati i netko drugi. Te vijesti izazvale su negodovanje drugih grupacija u Europskom parlamentu koje nemaju visoko mišljenje o gospođi von der Leyen. Tako će Zeleni već za svoj kongres u Lyonu od 2. do 4. veljače sljedeće godine ponuditi dva kandidata koji će se suprotstaviti pučanima.





Bliže se izbori

Devet je mjeseci do europskih izbora i uskoro počinje lobiranje među članicama EU-a za kandidate koji će obavljati najodgovornije funkcije u slučaju trijumfa pučana. To je, među ostalim, mjesto predsjednika ili predsjednice Komisije, mjesto “ministra vanjskih poslova” i položaj predsjednika Europskog parlamenta. Iza zatvorenih vrata u Splitu se raspravljalo o mogućim kandidatima koji će zatim krenuti u kampanju pridobivanja podrške u svim sredinama gdje su pučani jaki.

A spominjalo se i ime Andreja Plenkovića pa će dilema vezana uz njegov budući angažman unutar europskih institucija biti napokon jasna. Vrh pučana zna da je hrvatski premijer trenutačno fokusiran da dobije treći mandat na čelu Vlade, ali to neće biti prepreka da iskaže – ili ne iskaže – ambicije unutar Europske unije. Najkraće, iako ne treba očekivati da će do hrvatskih izbora Plenković javno reći da želi ili ne želi nastaviti karijeru u Bruxellesu, to će se moći “iščitati” iz njegova ponašanja i aktivnosti sljedećih nekoliko mjeseci. Ili, još jasnije, ako u mjesecima prije europskih izbora premijer ostane po strani kada je riječ o ambicijama za neko visoko mjesto u Europi, onda nema ništa od europske karijere, a ako bude aktivan u europskoj politici i ako bude obilazio europske zemlje, gdje će uz bilateralne razgovore biti i onih stranačkih, onda je jasno da se Plenković sprema za pakiranje kofera. Bez lobiranja nema mogućnosti da se “osvoji” neka visoka funkcija, a svako lobiranje u konačnici vodi za “ruku više” kada se budu donosile odluke.

Plenković vrlo dobro zna proceduru jer je i sam sudjelovao u zadnjem dramatičnom biranju kandidata za šefa Europske komisije, kada je na kraju izbor pao na Ursulu von der Leyen. U to vrijeme među pučanima je bila utjecajna Angela Merkel, a Plenković je s njom imao tople, prijateljske odnose i ona je u njemu vidjela političara novog vremena, potrebnog Europi.

Pogotovo zato što dobro poznaje prilike na brdovitom Balkanu, mjestu neprestanih tenzija s kojima se ujedinjena Europa nije znala i ne zna nositi.

Otpali Francuzi

“Nama je posve jasno da je sada glavni cilj vašeg premijera da HDZ-u osigura pobjedu na izborima, kada god oni bili. Ali Plenković ima snažnu podršku unutar Europske pučke stranke i mi ga vidimo kao ‘mladog lava’ europske politike, iako je u godinama kada se ne može govoriti o mladosti. Svjesni smo da među pučanima nema mnogo ljudi tog iskustva na nacionalnom i europskom planu, ali slijedi proces dogovaranja, usuglašavanja, koji će sada biti lakši jer među pučanima nisu više tako utjecajni Francuzi i sve je na Nijemcima. A Nijemci podržavaju moguće Plenkovićeve ambicije”, rekao nam je nakon skupa u Splitu jedan istaknuti član EPP-a.

Izbori u Europi uvijek su komplicirani jer najjači, naravno, žele zadržati vodeće funkcije baš za sebe. Trenutačno je u europskim institucijama povoljan broj istaknutih funkcija za pučane, koji imaju čak devet povjerenika u Europskoj komisiji i većinu u Europskom parlamentu. Ali, ne cvatu baš ruže umjerenim desničarima, jer ekstremna desnica zauzima sve veći prostor i oduzima moć pučanima. Sadašnja šefica Komisije nema taj utjecaj koji je Merkel imala, iako nije bila u vodstvu EU-a, nego njemačka kancelarka. Mnogi Ursulu von der Leyen ne vide kao jakog lidera, broje njezine greške kojih je zaista bilo mnogo. Vremena ionako nisu bila sklona europskom zajedništvu, a sada, nakon izbora u Slovačkoj, to će biti još manje.

Plenković, iako ne otkriva da je sadašnja predsjednica Europske komisije spremna za još jedan mandat, ipak je pun komplimenata na njezin račun. I obratno, što se čulo u Splitu.









Uostalom, ona mu je dala vjetar u leđa, osigurala za Hrvatsku rekordnu svotu za Nacionalni plan oporavka i otpornosti. I u ležernoj šetnji Splitom osjetila se bliskost, a navodno je Plenkovićevo ime nekoliko puta spomenuto kada se, bez prisutnosti javnosti, raspravljalo o strategiji za predstojeće izbore.

Nove ideje

Oni su za pučane, slobodno se može reći, odlučujući. Ako dožive poraz, to će na neki način biti i iskušenje za samu Europsku uniju jer će slabjeti kohezija i ekstremisti svih boja još će više uzdrmati europsko zajedništvo. Požara je u Europi sve više, a soliranja napretek. Von der Leyen i njezina ekipa očito nemaju snagu da zaustave te trendove pa je jasno da Europi trebaju novi ljudi i nove ideje. Prije svega oni koji dobro poznaju i zapadne i istočne članice, pa i one zemlje koje su u čekaonici i čini se da će ondje još dugo ostati. A Plenković je upravo dobar poznavatelj te i takve Europe i njezina nestabilnog jugoistoka koji sve više sliči na dolazeći sukob i rat.

Tako ne bi bilo nemoguće da Ursula von der Leyen, bude li ponovno izabrana, ponudi Plenkoviću neko značajno mjesto i da on bude jedan od vodećih ljudi u njezinu budućem timu. Sve je to pod “ako”, jer Ursula von der Leyen nije glatko prošla ni na prošlim izborima. Njezina prethodnika Jean-Claudea Junckera 2014. podržala je većina u Parlamentu, a ona je dobila samo devet glasova više od apsolutne većine potrebe za izbor. Dakle, jedva.

Zato se i Plenković u mjesecima koji nadolaze neće izjašnjavati previše o odnosima koji vladaju među pučanima i njihovoj listi za pobjedu. Do posljednjeg trenutka vagat će se tko je idealan kandidat za pobjedu, tko može osigurati najveću podršku, pa čak i podršku drugih grupacija u EP-u. Ali po aktivnostima hrvatskog premijera jasno će se moći vidjeti želi li i sam osigurati podršku za neku moguću funkciju kada to dođe na dnevni red.

Za javnost, prije svega hrvatsku, nastavit će se strategija da su domaći izbori prioritet i da bi treći mandat osigurao kontinuitet u politici koja je, kako tvrde u HDZ-u, dala “briljantne rezultate”. Dakle, prvo pobjeda i treći mandat Andreja Plenkovića, a tek će onda doći na dnevni red njegova buduća politička karijera. To tako može proći za domaću javnost, kojoj se svašta može upakirati, ali će Europljani mnogo detaljnije pratiti sve što se događa među pučanima. I kako tko konkretno stoji. Uskoro se u stranim medijima mogu očekivati i prognoze i predviđanja, što je također dio pritiska i ispitivanja pulsa gotovo 500 milijuna Europljana prije izbora.









Što je prioritet?

A Plenković je u Splitu govorio o najvećim izazovima za Europu, od rata u Ukrajini do sve većeg pritiska ilegalnih imigranata na granice Europe, pa i hrvatske. Njegove su riječi, kao i često prije, bile upakirane u retoriku kojom se služe europski dužnosnici jer to Plenković zna. Možda je našoj javnosti to dosadilo, nasuprot bombarderskom pristupu Zorana Milanovića politici, koja se sve više širi i europskim zemljama. Jer populizam na velika vrata ulazi u Europu, a pučani, neupitni vladari europskih najviših funkcija, više nemaju pravi odgovor na to. Za razliku od vremena kada je stolovao Jose Manuel Barroso i drugi. Ni unutar EPP-a Manfred Weber nije prepoznati lider koji bi dao osobni pečat u mandatu koji obnaša kao predsjednik.

Sve to najavljuje dramatičnu utakmicu u vrhu europske politike u kojoj će, htio to ili ne htio, jedan od važnih igrača biti i Plenković. Politico ga je nedavno prozvao “miljenikom Europske pučke stranke i jednim od ključnih pučana pri imenovanju Ursule von der Leyen”, a u intervjuu za taj medij ponovio je da je “potpuno fokusiran na posao premijera”. Politico je tom prilikom spomenuo da je jedina mrlja u Plenkovićevoj idealnoj slici optužnica protiv Gabrijele Žalac, ali da hrvatski premijer nije zabrinut zbog toga. I u tom razgovoru Plenković je pokazao zanimanje za europske teme iz stranačkog kuta pa je naglasio da je prioritet EPP-a ojačati u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.

Ništa nije slučajno, pa ni taj važni intervju za Politico koji je kod nas, više-manje, prošao nezapaženo. Bitka za europske fotelje već je počela, a Andrej Plenković itekako će za tu bitku biti zainteresiran.