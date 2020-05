PRAZNIK RADA? Radnica kioska otkrila horor u kojem radi! Evo što ne vidite dok kupujete!

Autor: Dnevno

Danas, 1. svibnja obilježava se Praznik rada kao spomen na borbu za radnička prava koja su tokom cijelog 19.stoljeća bezdušno kršena, a slučajevi besramnog iskorištavanja ljudskog rada pojavljuju se i danas. Na jedan takav slučaj upozorila je i bivša predsjednička kandidatkinja i članica Radničke fronte, Katarina Peović.

Kako je objavila na svom Facebook profilu još 26.travnja, pričala je s radnicom u kiosku koja svaki dan od kada je zatvoren kafić u blizini radi u uvjetima nedostojnim čovjeka- nema sanitarnog čvora. ” Njezin “poduzetnik” nije joj isplatio niti kune veću plaću niti za jedan dan tog rada u neljudskim uvjetima. Pitala me može li itko njima pomoći jer rade u uvjetima koji nisu dostojni čovjeka u 21. stoljeću. To je solidarnost, to je društvo koje brine za svoje radnice i radnike, to je napredak, takvu ekonomiju trebamo samo još malo više usavršiti i dovesti do njezinih “dosljednih” principa? (Sigurno je problem u tome da naš kapitalizam nije zapravo “pravi”…)”, napisala je Peović.

Peović se godinama zalaže za zaštitu radničkih prava i ukazuje na nehumanosti koje proizvodi ovaj sustav, a danas na sam Praznik rada, na radnicu u kiosku podsjetila je reklama “Tiska”.

“Tisak poručuje da oni rade i za prvi maj zbog “nas”, te da “chillamo” i mi uz njih za prvi maj. Da “cillamo” i s njihovim radnicama i radnicima koji nemaju sanitarni čvor, koji rade u pandemiji izlažući se zarazi od korona virusa bez ikakve dodatne naknade za to, na praznik rada?”, napisala je Peović na svom profilu poništavajući razonodni ton reklame.