Pravo lice Mosta: Kad se pojavila istinska desna opcija, oni zazivaju koaliciju s ekstremnom ljevicom

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Tko barem malo duže pamti sjetit će se da je Most na početku pregovora o sastavljanju vlasti 2015. godine najprije preferirao koaliciju “Hrvatska raste” pod vodstvom Zorana Milanovića. Kad se činilo da je sve već gotovo, i da će Most koalirati s ljevicom, čelnik Mosta Božo Petrov jedne je noći teatralno izjavio da Most prekida pregovora s koalicijom “Hrvatska raste” zbog navodnog vrbovanja njihovih članova koje su provodili iz lijeve koalicije.

Zlobnici kažu da je došlo do promjene smjera zato što je HDZ tada Mostu ponudio više ministarstava i više sinekura za zbrinuti njihove istaknute članove koji su nezasitno namirišali čari državnog proračuna. No i tada Most nije dopustio da Tomislav Karamarko – kojeg se medijski percipiralo kao previše “desnog” – postane predsjednik Vlade, nego su uvjetovali da nestranačka persona postane predsjednik Vlade.





Ta vlast nije dugo potrajala. Most je, u maniri provincijskih kavanskih opstruktora, srušio tadašnju vladu. Zlobnici kažu da je Most tada želio nove izbore nakon kojih će koalirati s Milanovićevim SDP-om. No kako je HDZ tada osvojio najviše mandata koalirali su s izbornim pobjednikom. Upravo su oni tada na vlast doveli Andreja Plenkovića koji do danas vlada hrvatskom državom iz koje se u međuvremenu iselilo stotine tisuća ljudi.

Nakon Plenkovića doveli i HNS

Njihova je odgovornost za taj čin za svakog razumnog čovjeka neprijeporna. Kasniji pak pokušaj rušenja Plenkovićeve vlade završio je tako da je na vlast došao HNS. U oba slučaja rušenja vlasti rezultat je bio takav da je vlast u Hrvatskoj postojala sve više lijeva. A isto se treći put dogodilo zato što je Most pred izbore 2020. odbio koaliciju s Domovinskim pokretom i tako HDZ-u omogućio drugi put za redom dolazak na vlast.

Čudi li, onda, danas što Most ponovno zaziva najprije koaliciju s ekstremno lijevim Možemo, pa i nakon sramotne odbijenice ponovno zaziva lijevu koaliciju, sada sa SDP-om? Mostu je očito ljevica prirasla srcu. Nećemo špekulirati je li to povezano sa stvarnim gazdama Mosta, no više je nego simptomatično da Most rezolutno izbjegava koaliciju s desno-konzervativnim Domovinskim pokretom, ali mu, to je sada jasno kao dan, ne smeta stranka koja pravno-politički baštini naslijeđe jugoslavensko-komunističkog totalitarnog sustava. DP odbija, ali mu SDP ne smeta.

Treba li snažnijeg dokaza da Most želi doći na vlast u lijevoj političkoj kombinaciji? Da budemo plastični: ne smetaju im oni koji su govorili da je trebalo pobiti više ljudi na Bleiburgu, ali im smetaju Mario Radić i Stipo Mlinarić Ćipe čiji su uži članovi obitelji ubijeni u Vukovaru.

Raspudić drukao za Milanovića

Grmojina izjava o tome da bi mogao “prožvakati” SDP potpuno je u skladu s Raspudićevom agendom “ideološkog moratorija” kao političkom idejom koja negira bit političkog (ono ideološko/svjetonazorsko) i može poslužiti jedino kao instrument dolaska na vlast lijeve političke opcije. Podsjetimo da je Nino Rapudić i pred drugi krug predsjedničkih izbora početkom 2020. drukao za Zorana Milanovića proglašavajući ga desničarom.

“Tajna veza” uspostavljena je ranije pa je tako još pred parlamentarne izbore 2016. tada još politički neaktivni Raspudić u “Večernjem listu” Milanovića proglašavao ni manje ni više nego “tuđmanistom”. Tko zna, možda “tuđmanist”, koji smatra da HOS-ove ploče treba bacati u smeće, i danas dirigira procesom koji treba Most i ljevicu dovesti na vlast?

Ipak, manje je bitno hoće li Most na vlast sa SDP-om i Možemo ili nekim drugim iz lijeve ponude. Naime, HDZ je u međuvremenu otišao toliko u lijevo da i on odgovara poželjnim specifikacijama koje je Most sanjao još 2015.

Ključno je to da Most perfidno igra na kartu desnoga političkog tijela zato da bi oduzeo glasove Domovinskom pokretu. Baš onda da kad se pojavila autentična suverenistička opcija, javljaju se oni koji opstruiraju zajedništvo! Slučajno? Nikako! I zato će se u idućim tjednim i mjesecima pravo lice Mosta pokazati upravo u tome što neće kritizirati lijeve političke opcije, nego će se opsesivno fiksirati na Domovinski pokret čija snaga očigledno raste posljednjih mjeseci. A taj rast je znak da birači sve jasnije vide podmuklu ulogu Mosta koji predstavlja lijevoga trojanskog konja na hrvatskoj političkoj sceni.

