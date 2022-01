‘PRAVI SE JAVIO PROPOVIJEDATI!’ Mirela Holy nije imala razumijevanja za papu: Oštro ga napala na društvenim mrežama

Autor: Daniel Radman

Govor pape Franje održan u srijedu tijekom audijencije u Vatikanu izazvao je velike reakcije ljubitelja kućnih ljubimaca.

Podsjetimo, Franjo je rekao da “ljudi koji zamjenjuju djecu kućnim ljubimcima iskazuju određenu sebičnost”. “Vidimo da neki ljudi ne žele imati dijete. Ponekad imaju jedno, i to je to, ali imaju pse i mačke koji zamjenjuju djecu. Ovo može nasmijati ljude, ali to je stvarnost”, stav je lidera katoličke crkve.

Tijekom audijencije pozvao je parove koji iz bioloških razloga ne mogu imati djecu da razmisle o posvojenju te da se ne boje. “Imati dijete je uvijek rizik, ali veći je rizik u tome da nemaš dijete, u nijekanju očinstva“.

“Papa i svećenici imaju djecu?”

No, bivšu ministricu i saborsku zastupnicu Mirelu Holy ovaj papin govor nije ni malo impresionirao. Ona se danas (četvrtak) priključila kritičarima pa je putem Twittera poručila: “A Papa i svećenici imaju djecu? Pravi se javio propovijedati o demografiji.”

Papa je svojedobno fotografiran kako miluje psa, no u izjavama je i prije bio odmjeren (ili isključiv, rekli bi ljubitelji životinja). Još prije sedam godina je rekao kako je” imati kućne ljubimce umjesto djece još jedan fenomen kulturne degradacije”.