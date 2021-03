PRAVI RAZLOG ZAŠTO HDZ NAPADA MILANOVIĆA! Mogao bi Plenkoviću uzeti neprocjenjivu stvar! Odvjetnik otkriva: ‘Ima pravnika koji misle da je Milanović u pravu!

Autor: N.K

Odvjetnik suca Darka Krušlina, Ljubo Pavasović Visković govorio je za N1 televiziju o stegovnom postupku protiv sudaca Županijskog suda u Osijeku, ali osvrnuo se i na izbor predsjednika Vrhovnog suda.

Poručio je kako je profesorica Đurđević odlična kandidatkinja, da ima mnogih koji smatraju da je Milanović u pravu i da će se HDZ vrlo teško odreći toga da na tom mjestu imaju svog čovjeka.

Govorio je i o Vladimiru Šeksu kojeg smatra odgovornim za probleme u pravosudnom sustavu. “To je Šeksovo naslijeđe, sve krivo ima korijene u 90-ima.

“Zlata Đurđević je izvanredan kadar”

“Profesorica Đurđević je od struke bila pozdravljena kao dobra vijest, ona je izvanredan kadar i ona je osoba koja bi malo prodrmala cijelu tu atmosferu koja postoji u pravosuđu i započela neke procese”, rekao je Pavasović Visković.

Poručio je kako HDZ simbolički kontrolira pravosuđe

“Činjenica je da već desetljećima HDZ pravosuđe ne kontrolira direktno, jer je to nemoguće. Međutim, kontrolira neka strateška mjesta u pravosuđu. Dakle, to je sudska uprava, to su predsjednici važnih sudova. Mislim da je sukus ove priče da im se (HDZ-u) vrlo teško odreći činjenice da imaju svog čovjeka na čelu Vrhovnog suda. To nije pozicija koja je nešto naročito važna, to nije pozicija koja može poduzeti neke operativne stvari, ali je simbolički užasno važna funkcija i čini mi se da oni ni pod koju cijenu neće prepustiti tu funkciju. Zlata Đurđević je definitivno netko koga politika ne može kontrolirati”, kazao je.









Potvrdio je Milanovićeve tvrdnje da su na Ustavnom sudu ljudi iz politike, ali izraze koje je koristio Milanović, Pavasović bi izbjegao.

“Ne bih govorio tom retorikom. Međutim, Ustavni sud je primarno politički sud, tamo su birani mahom ljudi koji imaju neki politički background.”

“Šeks je omogućio da slobodno hoda čovjek koji je ubio 11-godišnju djevojčicu”

Odvjetnik je rekao kako je loše što gospodin Šeks ima bilo kakvog utjecaja na ovu priču, ili savjetovanje premijera Plenkovića jer je on osobno 1990-ih dizajnirao pravosuđe.









“Šeks je osoba koja je omogućila u Hrvatskoj, zapravo među svima nama, hoda čovjek slobodan koji je na Sljemenu likvidirao 11-godišnju djevojčicu metkom u potiljak. Šeks je tada bio glavni državni odvjetnik i Šeks je donio odluku. Govorim o Munibu Suljiću koji je odlukom glavnog državnog odvjetnika, a to je tada bio Šeks, oslobođen odgovornosti.”

“Dakle, to je Šeksovo naslijeđe u pravosuđu i sve što je danas krivo, ima svoje korijene u 90-ima. I ako netko danas uzima savjete od njega, ako uzima ozbiljno ono što on tvrdi, tada se treba ozbiljno zapitati u kojem smjeru ide ova zemlja, pogotovo njeno pravosuđe”, smatra Pavasović.

“Ne može se diskvalificirati profesoricu Đurđević jer se nije javila na onaj poziv”

“Diskvalificirati profesoricu Đurđević zato što se nije javila na onaj poziv i što je smatrala da ustavna… Ma nije (prekršila zakon). Gledajte, to je njegova (Plenkovićeva) retorika, to on može tvrditi, ali to nije točno. Profesorica Đurđević je očito spadala u one pravnike koji smatraju da je predlaganje predsjednika Vrhovnog suda izvorno ovlast koja proizlazi iz Ustava i da je tu zakon višak i nepotreban.”

“Ima pravnika koji misle da je Milanović u pravu”

“Zakon postoji, ali imate profesore ustavnog prava koji smatraju da je predsjednik Milanović u pravu, imate čitav niz eminentnih pravnika koji smatraju da je on u tom segmentu bio u pravu. I ne znam kako se nekoga može diskvalificirati zato što je smatrao da je jedna teorija točna, a ne druga”, rekao je Pavasović Visković nadodavši kako se odluke Ustavnog suda moraju poštovati, ali da je neozbiljno tvrditi da je Ustavni sud apsolutni pravni autoritet u zemlji.









Dodao je za kraj kako Šeksove tvrdnje nikoga ne bi ozbiljno trebale dirati.