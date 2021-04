PRAVE NAS LUDIMA? Lovrić otkrio tko je kriv za kaos oko nošenja maski u Zagrebu: Krivnju je pomalo prebacio na Nacionalni stožer, a oni se ogradili

Autor: Mia Peretić

Jučer je nastao potpuni kaos zbog najave zagrebačkog stožera kako će nošenje maski na otvorenom biti obvezno.

Na kraju se od te ideje odustalo, Jelena Pavičić Vukičević preuzela je vođenje Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i izrazila žaljenje što se građane uznemiravalo tom idejom.

Pročelnik zagrebačkoga Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić otkrio je pozadinu čitave zavrzlame.

Kako kaže, donesen je prijedlog odluke koju je trebao potvrditi Nacionalni stožer, no ne u suradnji s vršiteljicom dužnosti gradonačelnika Pavičić Vukičević.

“Neodgovorno je donijeti takvu odluku, a da najodgovornija osoba za upravljanje gradom takvo što ne zna. Sasvim sigurno da ta odluka nije dobra i da ona nije potrebne u ovom trenutku kada su u pitanju epidemiološke mjere u Gradu Zagrebu,” pojašnjava Lovrić u gostovanju na N1.









No, tko je onda donio takvu odluku? Lovrić otkriva, postoje neke informacije da je to bilo u dogovoru s članovima Nacionalnog stožera, a da gradski to samo predloži.

“Vidjeli smo da su se iz Nacionalnog stožera ogradili na neki način od te odluke. Ostat će pomalo i enigma tko je to i zašto donio”, rekao je Lovrić i odbacio mogućnost da se ta mjera povukla zbog kampanje.