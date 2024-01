Prava pozadina sukoba u Suezu, stupaju li igrači iz sjene na scenu: ‘Oni mogu sve dodatno eskalirati’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je posljednjih dana Sueski kanal postao poprištem neočekivanih događaja koji su potresli globalnu trgovinu i pokrenuli mnoga pitanja o sigurnosti morskih puteva, svijet pokušava razumjeti pozadinu ovih dramatičnih incidenata. Sama ideja da bi Huti, gerilski pokret iz Jemena, napadali civilne trgovačke brodove na jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih koridora izazvala je golemu zabrinutost i sumnju. Ova skupina, koja već godinama vodi borbu unutar Jemena, iznenadnim je prelaskom s kamenih staza u vode Sueskog kanala pokrenula alarm u sigurnosnim krugovima diljem svijeta.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija brzo su reagirale na ovaj izazov i uzvratile napad. U petak odmah poslije ponoći započeli su žestoki udari SAD-a i Velike Britanije na Jemen. Napadnuti su ciljevi povezani s Hutima, izjavila su četiri američka dužnosnika za Reuters. To je prvi put da su napadi pokrenuti protiv skupine koju podupire Iran otkako je krajem prošle godine počela gađati međunarodne brodove u Crvenom moru. Huti, koji kontroliraju veći dio Jemena, gađaju brodske rute na Crvenom moru kako bi iskazali podršku Hamasu, palestinskoj islamističkoj skupini. Pritom, napadi su prekinuli međunarodnu trgovinu na ključnoj ruti između Europe i Azije koja čini oko 15 posto svjetskog brodskog prometa.

Izvori iz vlada SAD-a i Velike Britanije ističu odlučnost u istraživanju i procesuiranju odgovornih za napad. Javno su izrazile oštru osudu Huta, nazivajući ih prijetnjom globalnoj sigurnosti i izražavajući solidarnost s međunarodnom zajednicom u suočavanju s ovakvim izazovima. Cijelu pozadinu iznenadne umiješanosti Huta u globalne igrice, kao i oštri uzvrat Zapada komentirao je za Dnevno vojni analitičar Denis Avdagić koji je kazao kako američko-britanski odgovor na napade Huta nije nikakvo iznenađenje.

Žila kucavica kao poprište međunarodne napetosti

“Mislim da je posve jasno, a i Međunarodna koalicija je upozorila unaprijed Jemen, kako će ovo završiti ako se nastave napadi na civilne brodare. Oni su odlučili nastaviti, tako da je ovaj uzvrat posve očekivan i nije nikakvo iznenađenje, s obzirom na nastavak agresije u tom smislu od strane Huta”, smatra Avdagić.

Brojni analitičari sugeriraju kako bi ovaj potez Huta mogao biti povezan s geopolitičkim sukobima na Bliskom istoku i rivalstvima koja sežu daleko izvan granica Jemena. Naftne rute koje prolaze kroz Sueski kanal imaju ključnu ulogu u globalnom energetskom lancu, čineći ih iznimno osjetljivim ciljem za bilo kakve sabotaže ili terorističke aktivnosti.

Sueski kanal, inače žila kucavica svjetske trgovine, sada je postao poprište međunarodne napetosti. Trgovci, analitičari i političari traže odgovore na pitanja koja su ostala neodgovorena. Hoće li ovaj događaj potaknuti promjene u sigurnosnim protokolima na pomorskim rutama ili će izazvati jače međunarodno jedinstvo u borbi protiv terorizma na moru?

“Nažalost, u ovom trenutku, ovo usložnjava taj kontejnerski i energetski, općenito možemo reći, transport Crvenim morem, što će usporiti kompletnu trgovinu i nažalost vjerojatno dovesti i do povećanja cijena, što će se najprije odraziti na energetici, a mislim i u drugom smislu, što je manji problem. Onaj puno veći je kada nedostaje stvari i kada se one čekaju dulje vremena”, navodi analitičar.

Nedvosmislena poruka

Nakon iznenadnog napada Huta na brodove u Sueskom kanalu, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija brzo su i odlučno reagirale, predstavljajući vojni odgovor koji je iznenadio mnoge promatrače. Analitičari su izvorno procjenjivali da će međunarodna zajednica osuditi Hute zbog napada, no stupanj vojne akcije koji su SAD i Velika Britanija poduzele iznenadio je mnoge. Iako su obje zemlje izrazile čvrstu potporu očuvanju sigurnosti u Sueskom kanalu, vojni odgovor bio je korak dalje od očekivanog.









Mnogi su spekulirali da su SAD i Velika Britanija željele poslati snažnu poruku Hutima i svim potencijalnim prijetnjama pomorskoj sigurnosti. Ovakav snažan vojni odgovor sugerira da su obećanja o zaštiti ključnih pomorskih puteva dovedena do samoga kraja, bez obzira na to tko stoji iza prijetnji.

“Današnja obrambena akcija slijedi ovu opsežnu diplomatsku kampanju i eskalirajuće napade Hutskih pobunjenika na komercijalna plovila”, rekao je Biden. “Ovi ciljani udari jasna su poruka da Sjedinjene Države i naši partneri neće tolerirati napade na naše ljude niti dopustiti neprijateljskim akterima da ugroze slobodu plovidbe jednom od najkritičnijih svjetskih komercijalnih ruta”, poručio je.

Zabrinutost SAD-a

Napadi u noći s četvrtka na petak okončali su tjedne sve većeg pritiska na Bidena da vojno odgovori na napade Huta. Američka vojska je već u prvom tjednu prosinca izradila snažnije opcije, ali u tom su se trenutku visoki dužnosnici Bidena složili da izravan udar na Hutije nije najbolji način, piše Politico, koji se poziva na riječi jednog višeg administrativnog dužnosnika i jednog višeg vojnog dužnosnika, a koji su govorili pod uvjetom anonimnosti.









Američki dužnosnici bili su zabrinuti da će napad na Hute, koji tvrde da su napadi na komercijalne brodove njihova demonstracija podrške Palestincima u Pojasu Gaze, isprovocirati Iran na vlastiti odgovor i riskirati širenje rata Izraela i Hamasa u regionalni sukob. Tijekom sastanka 1. siječnja, Biden je naredio svom timu da izda posljednju izjavu upozorenja, zajedno s međunarodnim partnerima, prije poduzimanja vojne akcije.

‘Ovo je Iranu potrebno’

No, postavlja se pitanje koliko je ova akcija Huta bila samostalna ili je, pak, bila potpomognuta od strane drugih aktera na globalnoj sceni. Spekulacije o vanjskim utjecajima, možda čak i državnim akterima, plijene pažnju, dok svijet pokušava razumjeti dublje motive i posljedice ovog iznenadnog napada.

“Teško je očekivati da će Huti nakon ovoga stati, a smatram kako to sve ukazuje na to koliko je iranska strana očajna i želi daljnju eskalaciju sukoba u kontekstu Bliskog istoka. Pozadina ovoga je sasvim jasna – kao što je uopće napad Hamasa, onaj grozni teroristički napad zbog kojeg sad imamo višemjesečnu groznu situaciju u Gazi. Mislim da je cilj toga bio spriječiti normalizaciju odnosa arapskih zemalja, sporazume i onaj ključni – Saudijske Arabije s Izraelom.

Mislim da u ovom trenutku ovaj čin, koji je naravno potpuno bespotreban, ali je čin daljnje eskalacije sukoba koji očigledno treba Iranu, jer je praktično ova situacija u Gazi, moramo priznati, sišla s naslovnica i prijetila je da se počne na neki način gasiti. Zato je to Iranu itekako potrebno, da turbulentna situacija nastavi ugrožavati stabilnost regije, a možemo reći i globalnu stabilnost. Tu je Iran bitan faktor”, smatra Avdagić.

‘Oni mogu dodatno eskalirati situaciju’

Sve ovo što se događa, Iran ima još jedan važan adut u regiji, a to je Hezbolah koji je bio prilično miran, a isto je pod sponzorskim utjecajem Irana. Oni mogu dodatno eskalirati situaciju, što ne znači uključenje čitavog islamskog svijeta u bilo kakvu krizu. Kao što vidimo, islamski svijet ili možemo reći, islamska regija je ostala prilično staložena i odsječena od događaja u Gazi. Mislim da će, po svemu sudeći, to tako i ostati, međutim, to navodi Iran da vuče one poteze i adute koje ima, a to su, izuzev Hezbolaha koji je već praktično pacificiran u ovom momentu – Huti.

U pozadini ovog dramatičnog događaja kriju se brojne nepoznanice, no jedno je sigurno – Sueski kanal više neće biti isti. Odgovor SAD-a i Velike Britanije na ovaj incident dodatno komplicira geopolitičku sliku regije, dok se svijet pita hoće li ove reakcije dovesti do dodatnih tenzija ili će potaknuti međunarodnu suradnju u očuvanju pomorske sigurnosti. Ovi događaji, bez sumnje, ostavljaju dalekosežne posljedice na globalnu političku scenu, otvarajući nova pitanja o stabilnosti i sigurnosti međunarodnih voda.