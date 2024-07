Poznati Ukrajinac objavio: ‘Širi se priča da je kineski predsjednik imao moždani udar’

Savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Gerašenko na mreži X, bivšem Twitteru, objavio je da se društvenim mrežama šire neprovjerene informacije da je kineski predsjednik pretrpio težak moždani udar.

Kao izvor navodi ruske medije.

“Rusija opet laže? Danas mediji na ruskom jeziku i društvene mreže ubrzano šire ovu vijest, napisanu na isti način: ” ‘Katastrofa u Kini’: Kineski čelnik Xi Jinping doživio moždani udar – na rubu je smrti, liječnici se bore za njegov život. Pozivaju se na ovaj tweet aktivistice za ljudska prava Jennifer Zeng“, piše Gerašenko.

Very curious:

Is Russia lying again?

Today, Russian-language media and social media are rapidly spreading this piece of news, written in the same way: ” ‘Catastrophe in China’: Chinese leader Xi Jinping suffered a stroke – he is on the verge of death, doctors are now fighting… pic.twitter.com/Iq6mNQIZwK

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 17, 2024