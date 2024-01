Poznati Srbi se teško optužuju: ‘Psovao mi je Daru iz Jasenovca i majku’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Srbijanski redatelj Predrag Gaga Antonijević danas je svjedočio u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, optužujući srpskog glumca, scenarista, producenta i redatelja Dragana Bjelogrlića da ga je u kolovozu 2021. fizički napao u jednom hotelu u Nišu.

“Optuženi i ja nismo bili u komunikaciji nekoliko godina prije incidenta u Nišu. Nismo imali verbalne ni fizičke sukobe sve dok nije došlo do nasilja”, izjavio je Antonijević. Zatim je opisao što se prema njegovoj verziji dogodilo te noći u hotelu.

“Iznenada mi je prišao i udario me pesnicom u lijevo oko. Nastavio je vrijeđati, psujući majku i ‘Daru’, te prijetiti ubojstvom. Krenuo je prema čaši na stolu, ali sam je uspio skloniti, nakon čega sam mu pružio otpor nogom. Kolege koje su bile prisutne su pokušale smiriti situaciju i razdvojiti nas, no Bjelogrlić me ponovno udario. Došlo je do hvatanja, pada na pod i gušenja”, ispričao je Antonijević.

Bjelogrlićev odvjetnik: Čuli smo da Antonijević nije samo žrtva

Nadalje, naveo je kako je prijavio incident policiji i konzultirao se s liječnikom koji je utvrdio njegove ozljede. Bjelogrlić je slušao Antonijevićevo svjedočenje i povremeno negodovao, klimajući glavom. Glumac je ranije priznao da ga je pretukao tvrdeći da ga je Antonijević provocirao i vrijeđao.

“Danas smo imali priliku čuti Antonijevića, koji je tri sata odgovarao na naša pitanja, detaljno analizirajući događaje te noći. Konačno je izašlo na vidjelo da Antonijević nije samo žrtva, već je i on napao Bjelogrlića u jednom trenutku, što ovom slučaju daje novu dimenziju, pokazujući da je riječ o uzajamnom sukobu, a ne samo o tome da Bjelogrlić napada Antonijevića koji se brani. Antonijević je danas potvrdio da je uhvatio Bjelogrlića, što je prvo javno priznanje navodne žrtve Gage Antonijevića”, izjavio je odvjetnik Bjelogrlića, Jugoslav Tintor, za portal Nova.rs. Kao što je poznato, Antonijević je režirao film “Dara iz Jasenovca”.