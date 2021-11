POZNATI SPLIĆANIN ŽESTOK: ‘Onaj redar na ulazu j*** i temeljito pregledava COVID-potvrde, a iza masa stisnuta ka u Auschwitzu!’

Autor: Dnevno.hr

Nekoliko minuta nakon što je započela utakmica na Poljudu, objavom na Facebooku javio se poznati Splićanin Robert Pauletić koji je iznerviran nedostatkom organizacije prije utakmice, pobjegao s malim sinom umjesto da ode na utakmicu. U nastavku donosimo njegovu objavu u cijelosti:

“Nabavija sam teškon mukon karte i Susida, Ivano i ja došli smo u 13h pred ulaz O na Poljudu. Dva sata ranije, jer mi je rečeno da će bit gužva za uć. Tamo su već u tih 13 sati u potpuno neorganiziranoj masi, jer organizator nije stavija one ograde ili nešto slično, čekale na stotine ljudi, sigurno više od iljadu, ponavljam, u dvi neorganizirane mase, s live i desne strane ulaza O.

Od 13h do 14.15 gurali su nas u masi, sinu mi je doli ponestajalo kisika, kiša derala punom snagom tako da nas je kompletno promočilo, a stalno novi i novi posjetitelji koji su pridolazili ubacivali su se u masu priko reda, pa je sve skupa postajalo još groznije za čekanje. U sat i petnaest minuta pomakli smo se oko pola metra u masi, a do ulaza O bilo je sigurno još trideset metri. Između masa ljudi, stisnuta čovik na čovika.

Koja je ova glupa, nelogična država, s glupin i nelogičnin institucijama?! Onaj redar na ulazu jebe i temeljito pregledava COVID-potvrde, a iza masa stisnuta ka u Auschwitzu kisne i dašće jedan drugome u vrat. Nigdi policije da uvede reda. Nigdi ikakve organizacije. Prvo smo jebeno pokisli. Drugo, šanse za koronu uvećali smo za trista posto. Treće, obično kad krene nervoza zadnjih 20 minuta, krene i guranje i valovi, možda i stampedo, a to sa sinčićen nisan tija riskirat.

Posli sat i kvarat uzaludnog čekanja probija san se ustranu iz mase i otiša doma, kvragu i utakmica, i karte i sve.

Posebno bi spomenija stožer i mjere, a na kraju i degenerike organizatore ove utakmice, nabijen ih sve skupa na kurac!”, napisao je Robert Pauletić na svojoj facebook stranici.