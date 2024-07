Poznati poduzetnik napao književnicu: ‘Ponovio je to nekoliko puta, a onda me snažno udario’

Autor: V.S

Na parkiralištu u Flanatičkoj ulici u Puli jučer je u jutarnjim satima došlo do dramatičnog verbalnog pa fizičkog okršaja književnice Slađane Bukovac i poznatog pulskog poduzetnika Milenka Marjanovića, vlasnika Namještaja Mime.

Književnica je, kaže, izvan sebe, jer ne samo da joj se ovo u životu nije dogodilo, već su i okolnosti bile nadrealne. Za istarski je ispričala kako je malo prije osam sati supruga ostavila pred domom zdravlja, a onda je pokušala pronaći parkirno mjesto.

“Vrlo brzo je jedan automobil izašao, i zauzela sam njegovo mjesto. Nešto prije toga učinilo mi se da negdje iza mene netko divljački trubi, ali em su svi nervozni od vrućine i vlage, em sam u retrovizoru vidjela samo veliki kombi i njegovog vozača, smirenog dečka koji je buljio u prazno s rukama na volanu i čekao da se raščisti prolaz”, prepričava Bukovac.

‘Biži ća, govno jedno, udariću te’

Dok je zaključavala vrata, iza nje se stvorio veliki bijeli Jeep Cherokee sa zatamnjenim staklima, a onda je uslijedio šok!

“Iz njega je u sekundi izletio nabijen muškarac po prilici mojih godina, ošišan na ćelavo, u košulji i bijelim bermudama. Promrmljao je nešto o tome da je to trebalo biti njegovo mjesto (što nije točno, parking nije strukturiran tako da postoji nekakav red za parkiranje nego čekaš da se oslobodi mjesto koje ti je najbliže), a onda je počeo urlati (dakle u 7 i 15 ujutro, kad su svi susvisli i trijezni a ni on nije djelovao pijano, na gradskom parkingu između tržnice i doma zdravlja), a on u srednjim godinama i odjeven u ljetnom revijalnom tonu, taman za novine uz jutarnju kavu – čak i s taškicom za mobitel i dokumente prebačenom dijalagonalno preko tijela! – govori potpuno nepoznatoj ženi po prilici istih godina: ‘Biži ća, govno jedno, udariću te’. Ponovio je to nekoliko puta, a onda me snažno udario šakom u rame”, tvrdi književnica.

Kaže i kako ga se nije bojala, a na njegove prijetnje je rekla: “Okej, onda me udarite”. Do toga srećom nije došlo, a poduzetnik se bijesno okrenuo i otišao parkirati auto na drugo mjesto.

Iako isprva incident nije htjela prijaviti policiji, ipak se odlučila da to učini, pošto mu, zaključuje, nije ni prva niti zadnje žrtva.









“Taj čovjek nije prvi put tako napao i udario, nije s tim ponašanjem započeo u pedeset i nekoj godini, nego sam prilično sigurna da je to radio i ranije, da je takav i doma, i da će naići i naredna žrtva. A to će možda biti neka žena koja se boji nasilnika i nije pod felerom da se od njih hladi pa onda tako ugodno rashlađena nema nikakav problem ukoliko pomisli da je u stvarnoj opasnosti iščupati onaj ključ iz brave auta kojemu ne radi centralno zaključavanje i iskoristiti ga za nužan i dužan otpor. Odradila sam dakle svu proceduru, policiju, prijavu, zajamčila da ću se pojaviti na sudu, a stigla sam i popiti kavu”, govori Bukovac koja se nada da će možda spasiti neku drugu osobu od zlostavljanja.









“Zašto ovo sve pišem? Zato što je moguće da takvi ljudi na primjer imaju zabranu prilaska obitelji, ili da su uvjetno otpušteni iz zatvora. Moguće je da maltretiraju vlastitu djecu ali ih djeca svejedno moraju trpjeti.

Uvijek postoji šansa da zbog banalne prekršajne prijave, još ako pritom rade kamere gradskog parking poduzeća, taj maleni uteg na kolebljivoj vagi pravde spasi neku od njihovih žrtava daljnjeg nasilja i zlostavljanja. Treba zvati policiju, diktirati mjesto rođenja, biografiju i kamo si i zašto krenuo, treba ostaviti broj telefona i potrošiti sat vremena da se pojaviš na nekom pretrpanom hrvatskom sudu. Jer je to, poput izlaska na izbore ili na referendum, građanska dužnost”, ispričala je Bukovac.

Istarski piše da je kontaktirao Marjanovića, ali da do objave članka nije dobio odgovor. Policija je potvrdila da je do nesporazuma doista i došlo, kao i da se protiv muškarca pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.