POZNATI PODCASTER O ŠKORINOM GOSTOVANJU: Sve epizode s političarima mediji su prenosili, Škoru nisu! To je nevjerojatna medijska blokada

Autor: N.K

U emisiji Bujica Z1 televizije gostovao je Ratko Martinović iz Podcast Inkubatora gdje je govorio o svom radu i novoj emisiji Z1 televizije ‘Rendesvouz’ koju će voditi svakog utorka na Z1 televiziji. U emisiju se iz Vukovara javio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji je komentirao aferu HDZ-ovog Damira Dekanića, kandidata za župana koji je snimljen kako skakuće na pjesme Ere Ojdanića, pjevača koji je pjevao za Vukovarske krvnike 90-ih.

“Iznenadilo me kako je Andrej Plenković nahvalio Ivana Penavu, s obzirom na onaj rendevu s Junckerom mislio sam da više voli starije, ali mlade i agilne očito isto pohvali”, izjavio je novinar i podcaster Ratko Martinović, komentirajući snimku koju je objavila Bujica, a na kojoj šef HDZ-a, unatoč kampanji koja se zadnjih dana vodi protiv gradonačelnika Vukovara, jasno kaže: “Ivan Penava je jedan mladi, agilan i angažiran čovjek, bez ikakvih repova!“

Martinović je u Bujici gostovao kako bi najavio novi televizijski show ‘Rendesvouz’, koji će od utorka voditi na Z1 televiziji, ali i povodom četiri godine emitiranja Podcasta Inkubator, koji ga je proslavio.

Martinović je govorio o svom nedavnom gostu na Podcast Inkubatoru, Miroslavu Škori. Martinović kaže kako je ta epizoda bila izuzetno gledana, ali da nitko iz mainstream medija nije to prenosio.

Medijska blokada Miroslava Škore









Povodom četvrtog rođendana najgledanijeg hrvatskog podcasta, Ratko Martinović je početkom tjedna ugostio Miroslava Škoru, no, začudilo ga je da maintream mediji to nisu prenijeli, što inače nije slučaj.

“Na podcastu nam je gostovalo dosta političara i njihovi su intervjui završili na svim naslovnicama portala i novina, od Tomaševića, preko Karamarka i Grmoje pa nadalje, međutim, gostovanje Miroslava Škore prenijeli su tek rijetki, a mainstream – nije. To je nevjerojatna medijska blokada! Čisto sumnjam da nitko od njih nije vidio Škorino gostovanje u Podcast Inkubatoru, s obzirom da je bio u top 10, u trendovima. Činjenica je da Miroslav Škoro i Domovinski pokret imaju mnogo nepovoljniji medijski tretman, nego, primjerice, Most… Ako čovjek ima veliku gledanost, onda znači da ljude i te kako zanima njegov nastup, pa bih rekao da su ga namjerno ignorirali i da je to, zapravo, jedna neobjektivnost, kao i totalni nesrazmjer pozitivnih i negativnih vijesti o Škori”, rekao je Martionović.

Posebno je prokomentirao Škorinu potporu izgradnji nacionalnog stadiona u Zagrebu, na kojem će igrati i Dinamo, ali i potporu kandidata DP-a navijačkoj inicijativi da se u klubu iz Maksimira naprave promjene po modelu jedan član, jedan glas.









“Svi očekujemo promjene u Dinamu nakon što Škoro ili netko drugi postane gradonačelnik. Od 2001. do 2007. sam išao na utakmice koliko god sam mogao, s obzirom da sam tada bio u srednjoj školi. I dan, danas navijam za klub što je sasvim logično, ali sam si uzeo za pravo da pitam bilo kojeg kandidata koji nam i nakon Škore bude u gostima, pa da vidimo kakvo je njegovo mišljenje o Dinamu, jer smatram da je to dosta bitna stavka u kampanji za Zagreb. Stadion nogometnog kluba Dinamo treba biti i nacionalni stadion. Gospodin Škoro je spomenuo, ako klub već nije privatiziran, da bi se stadion mogao privatizirati i napraviti na lokaciji koju bi donirao grad, što je svojevrsno javno-privatno partnerstvo, a mogući su i drugi modeli… O svemu tome, naravno, treba pitati i navijače i građene Grada Zagreba, a uostalom, Škoro je prvi kandidat za gradonačelnika koji je javno izgovorio da podupire model promjena u Skupštini Dinama po načelu jedan član, jedan glas. Mislim da je to temeljno načelo i princip koji se već godinama proteže kroz medijski prostor… Naravno da sam i ja za takvo rješenje”, poručio je Martionović.

Martinović se osvrnuo i na Darija Juričana poručivši mu kako bi mogao napraviti i film o Tedeschiju.

Martinović smatra da je od strane većine medija, u utrci za Zagreb favoriziran kandidat ekstremne ljevice Tomislav Tomašević, a u Bujici je konstatirao da između poznatog lijevog aktivista Darija Juričana i tajkuna Emila Tedeschija “postoje uzročno-posljedične veze“.

“Nakon što je radio dokumentarac o pokojnom Bandiću, koji je i dan, danas na meti, a još ranije i o Todoriću, možda bi bilo zanimljivo da istraži Tedeschija i o njemu napravi film”, rekao je Martionović.









HDZ-ov kandidat pjevao i plesao na cajke

Popularni podcaster osvrnuo se i na party vinkovačkog HDZ-a i skandaloznu video snimku na kojoj Plenkovićev kandidat za župana Vukovarsko-srijemske županije, Damir Dekanić, zvani Deks, skače i urla uz stihove cajke ‘Da sam pauk’, koju izvodi srbijanski turbofolker Era Ojdanić, poznat po nastupu u okupiranom Vukovaru, u studenom 1991. kada je u skladištu Vutexa, s okupatorima pjevao četničke pjesme.

“Mislim da su HDZ-ovci čak i sada skočili, ako gledaju Bujicu,” prokomentirao je video koji je prethodno pušten u emisiji.

“Ne bi me iznenadilo da su zaplesali opet!”

U emisiju Bujica iz Vukovara se javio i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je komentirao Dekanićev incident s cajkama

“Samo jedna riječ to opisuje, a to je strašno! Strašno, nepojmljivo, ne na ljudskoj razini.”

Penava je vidio snimku na kojoj HDZ-ov kandidat za župana ‘peva’ cajku srbijanskog turbofolkera, koji je zabavljao četnike u okupiranom Vukovaru, pa je odmah predložio šefu vladajuće stranke, što treba napraviti.

“Da sam na mjestu Andreja Plenkovića, istog bih trenutka tog Dekanića pozvao u Zagreb, taman to bilo i u ponoć, pa bih mu objasnio da ne može skakati k’o klokan na četnika i četničke pjesme! To se ne uklapa u program i svjetonazor jedne ozbiljne, a kamoli stranke koja sebe naziva državotvornom, a napominjem da to nije prvi puta i da takve stvari rade u kontinuitetu, na raznim mjestima”, rekao je Penava.

Gradonačelnika Vukovara posebno je uzrujala spoznaja da je Damir Dekanić 10. ožujka ove godine bio u delagaciji županije, predvođenoj HDZ-ovim županom Božom Galićem, koja je povodom Dana branitelja Grada Vukovara, na Memorijalnom groblju položila vijence za pale heroje, a mnogi od njih su ubijeni, nakon što je egzekutrima u Vutexu pjevao upravo Era Ojdanić.

“To nije naš svjetonazor, to nije ono za što mi dišemo, što je naša emocija! Poglavito u kontekstu stradanja branitelja grada Vukovara i njihovog dana, kada je Dekanić bio na Memorijalnom groblju i položio vijence… Da je on pratio politiku, znao bi da sam prije pet ili šest godina, zajedno s braniteljskim udrugama, zabranio da taj isti Era Ojdanić održi koncert u Vukovaru, pod krinkom nekakve tradicije i srpske kulture. Kulturu i nečije običaje podržavam, ali četnikovanje je nešto drugo! Dovoljno je pogledati snimku iz Vutexa od 20. Studenog ’91. i kada vidite taj bal vampira, sve vam je jasno”, rekao je Penava.

Penava poručuje kako HDZ samo hini državotvorstvo

“Oni samo hine državotvorstvo! Dekanić uopće ne demantira da je to pjevao, nego pokušava reći da to nije bilo sada, pod covid mjerema, nego 2019. godine… Iako bi se i o tome dalo raspravljati, ostaje zaključak da njemu nije sporno što je pjevao pjesmu nekoga tko je bodrio ubojice, nego mu je jedino važno da nije napravio prekršaj! Ono što je jasno svima iz snimke; nisu oni to pjevali prvi puta, nisu oni čuli tu pjesmu samo sada, oni je pjevaju bez greške, na sav glas, skakuću poput klokana i ja sam naprosto žalostan kada vidim da bi takvi ljudi trebali predvoditi naše gradove, županiju i državu”, rekao je Penava.

“Zbog takvih pojava i takvih ljudi, Slavonija nam ostaje prazna,” kaže Ivan Penava.

“Postali smo protektorat, jedna obična kolonija, nesposobna za samoodrživost i to je agenda globalista i soroševaca, euro-unitarista, svega što Andrej Plenković i njegova politika predstavljaju!”