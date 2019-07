Poznati odvjetnik veliku policijsku akciju smatra samo spektaklom za javnost

Autor: Dnevno/Dr. K.

Veliku policijsku akciju koja je danas provedena diljem Hrvatske, tijekom koje je uhićeno desetak osoba koje se povezuju s kriminalnom organizacijom, komentirao je poznati odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. Inače, Pavasović je ujedno i odvjetnik dvojice uhićenih.

“Radi se o više kaznenih djela koje je počinila navodno kriminalna organizacija, navodno palež, nanošenje fizičkih ozljeda i ostalog. Međutim, to je sada gruba verzija priče, tek ćemo vidjeti tijekom popodneva i sutrašnjeg dana u što će se sve to iskristalizirati”, rekao je Pavasović Visković novinarima.

Istaknuo je da među desetak uhićenih neki jesu poznati policiji, a neki nisu, ali nije želio otkriti imena.

Upitan je li akcija povezana s NK Dinamom, odvjetnik je rekao da mu se čini da u nekim naznakama postoji povezanost.

“Nešto u nekim naznakama mi se čini da je, ali to što je povezano vrlo je tanko s dokazima i čisto sumnjam da će doći do pravosudnog epiloga koji bi zadovoljio one koji su pokrenuli postupak”, rekao je.

Pavasović Visković je rekao da će tijekom poslijepodneva uhićeni biti privedeni i ispitani u USKOK-u, nakon čega će se odlučiti hoće li im biti određen istražni zatvor ili neće.

“Zanimljivo je to da puno spektakularnije izgleda nego što jest. Od toga će ostati vrlo malo, bojim se da nema nikakvih dokaza”, rekao je Pavasović Visković.