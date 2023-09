Poznati odvjetnik o presudi branitelju koji je silovao pokćerku: ‘To što je bio u ratu nije takva olakotna okolnost’

Autor: Dnevno.hr

Muškarac iz okolice Zagreba osuđen je na dvije godine i šest mjeseci zatvora zbog silovanja svoje pokćerke. Iako je za to djelo propisano minimalno pet do 15 godina zatvora, ovom 54-godišnjaku je olakotna okolnost što je bio specijalac u Domovinskom ratu.

“Kao olakotno je ocijenjeno da je optuženik sudionik Domovinskog rata kao pripadnik specijalne policije time da je u Domovinskom ratu sudjelovao od 1991. do 1995., nositelj je Spomenice Domovinskog rata i medalje “Oluja”. Sve navedene okolnosti dovedene u međusobnu vezu i u svojoj ukupnosti predstavljaju naročito olakotnu okolnost”, navodi se u presudi.

Presudu koja je zgrozila dio javnosti komentirao je poznati odvjetnik Branko Šerić, koji je karijeru započeo kao sudac. Odmjeravanje kazne je, tvrdi, jedan najteži trenutak nakon što se utvrdi kaznena odgovornost jer ne zaslužuju svi istu kaznu za isto kazneno djelo.

“Može se dogoditi da se nešto uzima i kao otegotna i olegotna okolnost, recimo raniji život, ako je bio ekscesan, onda je obično otegotna, ako nije bio osuđivan može se uzeti kao olakotna. To što bi netko bio ratni junak i odlikovana osoba također se može dvojako tumačiti, može biti olakotna okolnost, ali je bitno je li njegovo sudjelovanje u Domovinskom ratu utjecalo na njegovo činjenje kaznenog djela. No trebalo bi se ocjenjivati od slučaja do slučaja, a ne neselektivno na sve slučajeve. Ja se nadam da sudovi tako i rade. Samo sudjelovanje u Domovinskom ratu, samo po sebi, smatram zanemarivom olakotnom okolnosti“, rekao je Šerić za 24sata.

Podsjetimo, užas se dogodio u obiteljskoj kući u ožujku prošle godine gdje je 54-godišnjak živio s izvanbračnom suprugom i s njezinom kćeri. Tada 20-godišnjoj djevojci ušao je u sobu i krenuo je dirati po grudima, nakon čega joj je skinuo tajice i gaćice koje je imala na sebi.

Ona mu je cijelo vrijeme govorila da se makne od nje, odgurivala ga svojom rukom, pri čemu je i vrištala. Kako je žrtva prijavila kazneno djelo gotovo mjesec dana nakon što je ono počinjeno, stav je suda da je bila u strahu i da nije imala snage niti znala što napraviti.