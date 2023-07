Poznati novinar zatečen objavom Aleksandra Stankovića: ‘Praljak nije srušio Stari most’

Autor: Dnevno.hr/E.P

HRT-ov voditelj Aleksandar Stanković u pauzi je od snimanja emisije ‘Nedjeljom u 2’. Posljednjih nekoliko sezona u ljetno vrijeme motorom obilazi različite krajeve i snima reportaže.

Pauzu od studija koristi i kako bi na Facebook profilu svoje emisije podsjetio na neke upečatljive epizode. Ovaj put se tako prisjetio gostovanja Slobodana Praljka 2002. i prepirke oko rušenja povijesnog starog mosta u Mostaru.

U toj emisiji govorio je i novinar Gordan Malić koji tvrdi kako je i prije te emisije nedvosmisleno dokazao kako Praljak nije srušio stari Most, a svoje teze detaljno objašnjava u svojoj reakciji na Stankovićevu objavu koja mu, čini se, nije najbolje sjela.





“Ljeto je vrijeme kad Aco Stanković ne radi ozbiljno već se rekreira na motoru snimajući putopise o sebi i reportaže s ceste gdje vodi razgovore kao u studiju. To je i vrijeme kad na Facebook stranici promovira svoje “legendarne emisije”. Bio sam gost 4 puta, što se može mjeriti i godinama, i po temama, i u kilaži, a ovo je bila prva”, započeo je Malić i nastavio.

“Stanković je za izlog odabrao legendarni razgovor sa Slobodanom Praljkom o rušenju Starog mosta u Mostaru, iako je u emisiji bilo i provokativnijih tema.

Pokojni Praljak, naime, nije srušio Stari Most, nije izdao naredbu da se Most sruši, jedno vrijeme ga je i štitio od rušenja. To sam sve objavio prije emitiranja emisije i puno prije haške presude koja je Stari Most, po meni skandalozno, definirala kao legitimni vojni cilj.

Što je najvažnije, Praljak nije ni mogao zapovjediti rušenje jer je već premješten iz Mostara, a na funkciji ga je naslijedio gen. Ante Roso. “Praljak je popustio sa živcima”, tako mi je Tuđmanovu odluku opisao njihov zajednički prijatelj Zlatko Vitez”, prisjetio se Malić.

Tko je mogao znati da će dignuti ruku na sebe?

“Uglavnom, tada sam napisao da će Praljak u povijesti ostati upamćen samo po onome što nije napravio. Tko je mogao znati da će u konačnici dignuti ruku na sebe, i opet postati vijest među svjetskim agencijama…









Dakle, Stari Most je srušila Kažnjenička bojna, svojevrsna Wagner skupina unutar Hrvatskog vijeća obrane. Pri tome su konfiscirali tenk 5. gardijske brigade HV-a, kojom je zapovijedao Ivan Kapular, zamijenili tenkovsku posadu pripadnicima redovne brigade HVO-a i danima precizno granatirali Most. Kamen po kamen.

To sve je ostalo zabilježeno na snimcima više kamera od kojih je jednu naručio zapovjednik Kažnjeničke bojne, pokojni Mladen Naletilić Tuta. Rušenje starog Mosta bilo je znak pobune u redovima HVO-a i potvrda da Praljak na terenu gubi autoritet.

Takva kronologija događaja stoji i u izvješću Sigurnosno informativne službe HVO-a, kao i u pismu koje je Praljak tim povodom poslao predsjedniku Tuđmanu. I u konačnici, takvu verziju događaja mi je, u razgovoru za tjednik Globus 2000. g., potvrdio jedan od zamjenika Mladena Naletilića Tute, hercegovačkoga Prigožina, koji je želio nastavak rata i zaoštravanje sukoba s Bošnjacima.









Praljak s rušenjem Starog Mosta nema veze. Ne ulazim u druge naredbe, ali ove nije bilo. Sve je to odavno poznato novinarima, ali ne i Stankoviću iako ga od novinarstva najbolje ide guglanje”, povukao je paralelu Malić.

Nije bio vojni cilj

“Stari Most nije srušen kao vojni cilj, on je odabran zbog onog što je predstavljao, najljepši izdanak otomanske arhitekture ujedno i zaštićena svjetska baština. Kao ruševina na vjetrometini svjetova imao je najviše šansi da postane svjetska vijest. I postao je.

Srušena Selimova Careva džamiju u Stocu sagrađena 1519. ili razorena Šišman Ibrahim-pašina džamija u Počitelju, to nisu mogle postati.

Bio sam jedan od rijetkih hrvatskih novinara koji je na terenu bilježio ovaj urbicid, pljačku i etničko čišćenje koje su provodili dijelovi HVO-a u Hercegovini.

Bio bih sretniji da sam imao priliku sresti bošnjačke kolege dok svjedoče o protjerivanju Hrvata iz Jablanice i Bugojna, ili istražuju masovna ubojstva u Uzdolu i Grabovici, pljačku franjevačkih samostana…Ali nisam, jer toga nije bilo u bosanskom tisku.

Poslije ubojstva 41 Hrvata u selu Uzdol, Senad Avdić napisao je da krivce ne treba tražiti među pripadnicima Armije BiH, govorio je o ubojicama u crnim uniformama (ako nisu ninđe, onda su, bezbeli, ustaše).

U heftičniku “Liljan” od 22. rujna 1993. u tekstu “Što se u stvari desilo u selu Uzdol”, pojasnio je kako se radi o zločinu Hrvata nad zarobljenim Muslimanima, a to su mu “potvrdili u Predsjedništvu BiH”.

Do tog teksta bio sam suradnik bošnjačkog “Ljiljana”, a onda sam se zahvalio na suradnji. Naslovnica s Avdićevim tekstom pojavila se prvo na hrvatskim kioscima, jer se redakcija lista “Ljiljan” nije nalazila u Sarajevu nego u centru zla i cenzure, Heinzelovoj ulici u Zagrebu”, podsjetio je novinar.

Nitko nije u pravu?

“Kad na to gledam danas, mogu reći da nismo u pravu bili ni pokojni Praljak ni ja. Postupanje hrvatskih i bošnjačkih vojski u ratu nije bilo iracionalno, već vođeno jednakom logikom. Samo, mi smo o svemu mogli slobodno pisati, a oni u BiH baš i nisu.

I usput, zar snimci s generalom Praljkom nisu zabranjeni na Facebooku, ili postoje izuzeci? Što kaže algoritam, što misle fact-checkeri, gdje spada ovaj tekst”, pita se Malić.