POZNATI NOVINAR STAO U OBRANU KIRURGA TOMASOVIĆA! ‘Odmah se sam ponudio da me operira. Nisam ga to uopće tražio’

Autor: Ivor Kruljac

Nakon što je splitski kirurg i deklarirani desničar Hrvoje Tomasović javno kritiziran zbog statusa o smrti Indexovog novinara Vladimira Matijanića, u njegovu obranu, svojim, kako je naveo, subjektivnim iskustvom, uletio je novinar televizije N1, Ilija Jandrić.

Podsjetimo, Tomasović je u svome Facebook statusu najprije izrazio sućut Matijanićevim bližnima, istaknuvši kako se doduše nisu slagali, a potom je u dodatnom komentaru napomenuo zašto ga nisu liječili “njegovi jugodoktori”. Također je istaknuo da je mogao i njega nazvati jer on “kao desničar”, pomaže svakome.

Jandrić je komentirao slučaj na svome Facebooku, navodeći kako će njegov status biti nepopularan, ali da je on uvijek iskren, pa će biti i u ovom slučaju.





Politički se nismo slagali

“On (Tomasović) je najprije izrazio žaljenje zbog smrti Vladimira Matijanića i sućut obitelji, nakon čega su ga desničari napali što bi se reklo cijelom artiljerijom. Da što izražava sućut obitelji tog “neprijatelja Hrvatske, Jugoslavena” itd? Odgovarajući tim zagriženim nacionalistima napisao je onu glupost zbog koje je sad meta kritika svih medija. Ono o jugo doktorima i da je trebao nekoga nazvati ali nije imao koga. Promašio je ceo fudbal, što bi se reklo. Napisao sam mu da je isti kao Milanović, nešto kaže dobro, a onda ode u digresije i usere motku. Hrvoje jest politički desno i to ne krije, a u komunikaciji je često otvoren i ne misli previše kako će to zvučati. No nije zločest. Moje iskustvo je da je riječ zapravo o dobrom čovjeku i vrhunskom kirurgu, s čijim se političkim stavovima ne slažem, ali to nije nikad bila prepreka” započeo je Jandrić te nastavio pričati svoje iskustvo od prije tri godine. Tada su mu, naime, otkrili polipe u žuči zbog kojih je morao na operaciju.

Hrvoja sam znao samo kao gosta iz programa, ali znajući da je abdominalni kirurg poslao sam mu nalaze i zamolio ga da mi da drugo mišljenje, je li stvarno nužna operacija? Pogledao je nalaze i zaključio da jest i odmah se sam ponudio da mi to operira. Nisam ga to uopće tražio. Zbog korone operaciju je obavio nešto kasnije, prije dvije godine. Tri mjeseca nakon operacije dobio sam kilu, otišao sam mu na pregled i zaključio je da je to vjerojatno posljedica laparaskopske operacije zbog napuhavanja crijeva i opet rekao da će mi on operirati kilu. Opet zbog korone to se oteglo na godinu i pol. Možda sam na uputnicu mogao to obaviti i ranije i drugdje (toliko o privilegiji), ali išao sam logikom neka me operira isti kirurg što je i obavio u svibnju ove godine”, prisjetio se Jandrić. Dodao je i kako je njegova majka godinu dana čekala na Rebru operaciju srčanih zalistaka. Optuživši kako su na Rebru “valjda čekali kovertu”, uskočio je Tomasović tako što je njegov splitski kolega novinarevu majku operirao u roku od dva tjedna i to uspješno, te se sada rehabilitira u Opatiji.

Ni za jednu od te tri operacije ni Hrvoje, a ni kirurg iz Splita, nisu od mene tražili ni jednu kunu! Ništa. Poklonio sam mu pet litara domaćeg hercegovačkog vina nakon prve operacije i to je apsolutno sve.

I sad možete reći da je to bila protekcija, da je pomogao mami koja je uzalud čekala, i možda jest tako. To je ono što i on iskreno piše – pomogne svakome! A ja sasvim sigurno nisam njegov politički istomišljenik.

No nije on razlog zašto nam se zdravstvo raspada, on samo ako može u tom kolapsu ljudski pomogne. I ja sam mu iskreno zahvalan na tome! I on dobro zna da se s njim politički ne slažem, ali u svemu ovome opisanom to nijednog trenutka nije bio problem”, prepričao je Jandrić.