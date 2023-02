POZNATI HRT-ov NOVINAR REKAO ZBOGOM! Veliki okršaj na Prisavlju, padaju teške optužbe: ‘Probao me fizički napasti, ima svjedoka!’

Autor: Dnevno.hr

Dugogodišnji nagrađivani vanjskopolitički novinar HRT-a Dragan Nikolić u prosincu je objavio da nakon 25 godina provedenih na Prisavlju odlazi s HRT-a.

Mnogi se pitaju, zašto je novinar koji je tijekom svoje karijere pratio ratove u Afganistanu i Siriji, intervjuirao brojne šefove država i vlada, uključujući i tri kraljevska para, ali i proizveo čak 38 dokumentaraca s raznih strana svijeta, najednom i nakon toliko godina odlučio otići.

Sada je u ekskluzivnom intervjuu za Istra24 otkrio pozadinu svog odlaska, a neke od optužbi koje stavlja na račun svoje sada već bivše kuće, prilično su ozbiljne.





Nikolić je, kaže, sada osnovao vlastitu tvrtku za proizvodnju audiovizualnih sadržaja i medijski konzalting, kao i onaj iz područja međunarodnih odnosa, a namjerava snimati i dokumentarce.

Kap koja je prelila čašu: ‘Uvreda zdravom razumu’

No, što je bila kap koja je prelila čašu?

“Naprosto sam odlučio otići jer količina svakodnevnih problema počela je biti uvreda zdravom razumu i inteligenciji. Uvijek sam sebi govorio da ću otići dođem li do točke u kojoj ću se osjećati loše, u kojoj će moju kreativnu energiju nagrizati nečija negativna energija, kada ću osjetiti da je sve to zapravo uzalud. Posljednjih sedam godina bilo je jako teško raditi u Informativnom programu HTV-a, koji je profesionalno poharan. Redakcija vanjske politike, nekad elitna, najveća je žrtva takvog stanja. U njoj su nekad radili ljudi koji su imali specifična znanja, govorili jezike, bili brend… Tamo se dolazilo zbog znanja, a ne dekretom. Danas je to velikim dijelom “recycle bin” redakcija. Meni osobno, osobito posljednjih nekoliko godina, priječilo se ili otežavalo raditi ono što najbolje znam. Biti reporter na najvažnijim svjetskim događajima”, tvrdi Nikolić.

Kaže, odlazi jer se s njim nije moglo upravljati.

“Meni nitko nije mogao napisati ono što ću izreći u javljanju uživo, uvijek argumentirano. Ne zato što sam nekontrolabilan ili zato jer ono što sam rekao ne stoji. Nažalost, danas na Prisavlju prevladava praksa u Informativnom medijskom servisu da se odlazi u centralu po mišljenje. Većina kolega, osobito mlađih, jer je tako valjda lakše, izgovara ispred kamere ono što im je rečeno ili ono što im je netko napisao. Pa i na temu vanjske politike, što dovoljno govori o magnitudi problema. U vanjskopolitičkoj redakciji valjda najmanje očekuješ pokušaje cenzure, autocenzure, nametanje mišljenja i narativa, ali s obzirom na to da su aktualni premijer, kao i bivša predsjednica po vokaciji diplomati, pa ih nužno zanima vanjska politika, onda i medijski komesari osjećaju potrebu ugoditi, preko mjere. Kao kolateralna žrtva te želje svjesno i ciljano nagrizala se i ta posljednja informativna oaza profesionalizma na Prisavlju. Nakon mene otišao je ovih dana i kolega Marko Stričević, vrhunski novinar, nekad višegodišnji novinski dopisnik iz Rusije, bez sumnje najveći redakcijski ekspert za rat u Ukrajini, koji u proteklih godinu dana nikad nije dobio priliku otići na teren i izvještavati za HRT odande. Zašto? Nije bio podoban”, navodi bivši HRT-ov reporter.

Pokušaj fizičkog napada u redakciji

Kaže da je sve krenulo u svibnju 2021. kada je u redakciji doživio pokušaj fizičkog napada, koji nije sankcioniran, usprkos vrlo jasnom iskazu petero svjedoka. Kaže i da to dosad nije bilo u javnosti te da je vođen interni postupak za mandata bivšeg ravnateljstva.









Na pitanje tko ga je napao odgovara:

“Nakon što sam ukazao na neprofesionalnost i loše odrađen posao, koji sam onda osobno morao odraditi ispočetka, kolega kojega ne želim imenovati, krenuo je u pokušaj fizičkog napada. To nije samo moj subjektivni sud, potvrdili su to i navodi nekoliko svjedoka. Nasreću, jedan drugi redakcijski kolega se ispriječio između nas dvojice. Tadašnje HRT-ovo rukovodstvo i Pravna služba odlučili su jednakomjerno podijeliti odgovornost na obojicu, opomenom pred otkaz. Prvi neposredni urednik negirao je u prvoj reakciji dobro poznatu činjenicu da je s istim kolegom već bilo takvih situacija, a viša urednička struktura, uključujući i tadašnjeg ravnatelja HRT-a, nije smatrala potrebnim sankcionirati takvo ponašanje. Istovremeno, vodio se kafkijanski proces protiv Hrvoja Zovka, predsjednika HND-a, zbog navodnog pokušaja fizičkog napada na jednu od dnevnih urednica, zbog anonimne prijave, i to retroaktivno. Znamo s kakvom je to sudskom presudom završilo. Dakle, dvostruki standardi na djelu, u najmanju ruku”, rekao je Nikolić koji je zatim dodao da je pokušaj fizičkog obračuna dosta degradirao šire odnose unutar same vanjskopolitičke redakcije.

“Osobno sam tada prekinuo komunikaciju s prvim nadređenim urednikom, osim one nužne za nesmetano odvijanje posla. Naravno, to dodatno otežava svakodnevni rad bilo kome, kamoli kada si u inozemstvu ili na ratnom terenu. Godinu i pol rada u takvim uvjetima iscrpi čovjeka. A onda sam prošloga proljeća skinut s već izkomuniciranog projekta snimanja dokumentarca u Katru. Svjestan nemogućnosti profesionalnog djelovanja u takvom IMS-u i u takvoj redakciji, odlučio sam argumentirano zatražiti premještaj u Dokumentarni program HTV-a. Poslodavcu sam pristojno dao rok od mjesec i pol dana za uvažavanje zahtjeva, kako premještaj ne bi stvorio probleme u svakodnevnom radu matične redakcije i najavio da ću u slučaju neudovoljavanja molbi pokrenuti sporazumni raskid radnog odnosa”, rekao je i nastavio kako je ponudio i da ode za HRT-ova dopisnika u Beograd.









Urednici su se, navodno, načelno dogovorili da postane dopisnik od 1. rujna, no sve se previše otegnulo.

“Glavni ravnatelj HRT-a napokon me imenuje od 1. studenog dopisnikom, nakon što je donesena odluka i o osnivanju dopisništva u Beogradu”, otkrio je pa rekao da su mu na kraju ponudili ugovor koji nije na zadovoljavajući način definirao njegov radno-pravni status te je isti odbio potpisati.

Naime, tražio je da mu se plaća regulira kao i drugim dopisnicima na Zapadu, odnosno da bude fiksna. Tvrdi, nije zahtijevao ništa što ne postoji i već se ne primjenjuje kod drugih. Kada je vidio da ne postoji volja HRT-a da se riješi problem, inicirao je sporazumni raskid ugovora.

Nikolić dodaje i da je uvijek odbijao desničarenje, ali i lijevi aktivizam, iako se na njega pokušalo utjecati s raznih adresa.

“Jedino što sam tražio od novinara bilo je to da bilo koju škakljivu priču potkrijepe s papirima, dokumentima. Oni su samo trebali profesionalno i u miru raditi, moje je bilo da odbijam pritiske”.

Četnik u Hrvatskoj, ustaša u Srbiji

Odgovorio je i na etiketiranja po etničkoj liniji, odnosno da je za neke bio ‘četnik’, a za druge ‘ustaša’.

“Ne možeš biti cijepljen od svega, svi smo ljudi od krvi i mesa. S vremenom nužno naučiš gledati tko nešto govori, a ne što govori. U Zagreb sam na studij doista došao kao Ivica Kičmanović, bez igdje ikoga, ali s nekim već izgrađenim identitetom, vrijednostima i principima. Taj čisti obraz, koji sam zadržao do danas, ne može se kupiti. I to je moj najveći kapital. U Hrvatskoj sam proglašavan četnikom, posljednji put nakon intervjua s patrijarhom SPC-a Porfirijem, kada su neke generalske udruge tražile moj otkaz na HTV-u. Između ostaloga, i zato jer sam ga pitao je li utopijski očekivati da jednog dana Papa i srpski patrijarh, s biskupima i episkopima, dođu u Jasenovac, kleknu, spomenu sve žrtve tog zločina i da to bude početak pomirenja. S druge strane, zbog izvještavanja s velikih demonstracija protiv predsjednika Aleksandra Vučića u Beogradu, srbijanski režimski mediji napadali su me kao “ustašu“, optuživali pritom HRT da ruši Vučića i Srbiju. Tome posvetili i pola konferencije za novinare njihova ministra unutarnjih poslova. Ni tada nisam dobio javnu zaštitu svojih prvih pretpostavljenih. Kamoli da me netko nazvao i pitao kako sam”, rekao je.

‘Prisavski komesari rekli da nema dovoljno Kremlja, a danas su glavni poklisari Ukrajine’

Kaže i da nije ogorčen zbog odlaska s HRT-a te naveo samo još jedan od primjera zašto je otišao.

“Prvi slučaj cenzure i oko vanjskopolitičkog sadržaja nakon dolaska još uvijek aktualne uredničke postave u IMS-u (Informativnom medijskom servisu) dogodio se na HTV-u u proljeće 2016. godine, kad je iz emitiranja u prime timeu na HTV1 skinut moj dokumentarac “Ruski zid”, a emitiran na slabo gledanom HTV4, što dovoljno govori o degradaciji i cenzuri. Snimao sam ga s kolegom Drakslerom u Rusiji tijekom dvije godine. Bila je riječ o uvelike ekskluzivnom materijalu s vrhunskim sugovornicima. Tada su mi neki od danas glavnih poklisara slobodne Ukrajine predbacili da je u dokumentarcu premalo zastupljen stav Kremlja! To su ti prisavski komesari, koji zrcale sliku znatnog dijela hrvatskog novinarstva danas. Dakle, dokumentarac je najprije skinut s emitiranja. U jednome od rijetkih profesionalnih kompromisa, uz uvjet da se ne dira u moje autorsko djelo, predložio sam solomunsko rješenje i ulazak u studio nakon filma s tadašnjim ruskim veleposlanikom u Hrvatskoj Azimovim, koji je nakon emitiranog dokumentarca imao priliku u razgovoru sa mnom iskomentirati sadržaj prikazanog. Na blagi način me je popljuvao, ali istrpio sam i to. Bila je to cijena toga da vrhunski materijal ugleda svjetlo dana”, tvrdi Nikolić.

‘Tanka je granica po kojoj svijet hoda’

U razgovoru za Istra24 otkrio je i svoje poglede na rat u Ukrajini.

“Osim što je riječ o ratu za ukrajinsku slobodu i cjelovitost, ovo je i rat za slabljenje Rusije. Naravno da je Ukrajina napadnuta, ona je žrtva, a Rusija je prekršila međunarodno pravo. Ali ista je situacija bila i 2014. s Krimom. Tada je rat počeo. A kada jednom završi na tom golemom prostoru, s golemim tržištem, mnogi će htjeti naplatiti podršku. Jer nema besplatnog ručka, kao što kažu. Amerika će svoj interes fokusirati potom na Pacifik, i na moguću majku svih bitaka, onu s Kinom. Američka duboka država ne može se pomiriti s time da više nije svjetski hegemon i da postoji novi multipolaran svijet, onaj u kojemu Kina i Indija imaju svoje interese”, rekao je i dodao kako, nažalost, misli da bi prva reakcija na eventualni dolazak borbenih aviona u Ukrajinu mogla doći od Vladimira Putina i to upotrebom taktičkog nuklearnog naoružanja.

“Da, tanka je granica po kojoj svijet trenutačno hoda. Nažalost, Putinova mimika u govorima ovih dana ne pokazuje da se on boji onoga što dolazi. Ne smije si dopustiti da iz ovoga rata izađe kao gubitnik, kao poraženi vladar Kremlja. Mislim da bi ruska strana bila zadovoljna sa zadržavanjem Krima i anektiranih dijelova četiri ukrajinske oblasti. Ali taj Putinov uzmak značio bi istovremeno poraz Ukrajine i Zapada. S druge strane, kada bi vojnik NATO saveza fizički nogom kročio na teritorij Ukrajine, mislim da bi to bio okidač za formalno proglašavanje Trećeg svjetskog rata”, zaključuje Nikolić.

Redakcija Dnevno.hr HRT-u je uputila molbu za komentarom na sve optužbe i tvrdnje koje je iznio novinar Dragan Nikolić, a njihovu reakciju prenijet ćemo kada je dobijemo.