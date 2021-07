POZNATI FRIZER ZAVAPIO: ‘Tko sam ja da svom radniku kažem da neće dobiti plaću ako se ne cijepi?’

Frizer Ivica Zanetti komentirao je odluku Vlade da covid potpore poslodavcima veže uz broj cijepljenih.

Kaže, smatra da kao odgovorna osoba misli da svatko mora prvenstveno misliti o sebi, a ako Vlada i država misle da trebaju donijeti odgovornost, morali bi reći da se svi trebaju cijepiti, a ne prebaciti lopticu na one koji su već oštećeni i trpe posljedice pandemije.

“Tko sam ja da odlučujem i da kažem svom radniku da će dobiti plaću ako se cijepi i da neće ako se ne cijepi. Ja nisam toliko velik da to mogu reći”, rekao je Zanetti i dodao da smatra da se svi trebaju cijepiti, no apelira na odgovorne da kažu da to moramo učiniti.

“U današnje vrijeme kad nema radne snage i da danas izgubim radnika zbog toga što se nije cijepio i nisam dobio potporu za njega zbog toga, ja ne mogu zamisliti,” rekao je za N1.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković već je ranije najavio da Vlada planira povezati covid potpore s cijepljenjem radnika, odnosno da će cijepljenje biti povezano s isplatom potpora za očuvanje radnih mjesta.

Ako poslodavac ima 100 zaposlenika, a covid potvrdu ima njih 99, ministar rada Josip Aladrović je potvrdio kako će potporu dobiti svih 99 zaposlenika, odnosno onoliko koliko ih ima covid potvrdu.