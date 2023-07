Poznati chef otkrio što misli o neradnim nedjeljama: ‘Znam da veliki dio javnosti za to navija’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Od početka srpnja na snazi su nove odredbe Zakona o trgovini prema kojem bi nedjeljom one trebale biti zatvorene, no trgovci mogu birati 16 nedjelja do kraja godine kada će raditi.

Poznati hrvatski chef, Mate Janković, na svojem Facebook profilu iskreno je napisao što misli o neradnim nedjeljama kao ugostitelj, iako se ove odredbe ne odnose na kafiće ili restorane.

“Ja znam da veliki dio javnosti navija za zabranu rada nedjeljom. Ja navijam da nedjeljom radi tko želi raditi i da se ljude sukladno tome plati. Ima ljudi kojima novac treba i spremni su za njega raditi. Oduzimanje te mogućnosti zabranom je loše.





Sol je nedjeljom zatvorena jer sam htio da ljudi koji rade imaju nedjelju za svoje obitelji. Svjesno sam žrtvovao 52 dana prometa da imamo taj benefit. Ali ako je potreba, sjeo bih sa svojim ljudima, izložio situaciju i dogovorio se s pojedincima da radimo. Platio bih, dogovorio slobodne dane i nastavili bi dalje ukoliko su to voljni. Ali nam to nitko ne brani”, napisao je Janković.