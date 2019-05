POZNATI ANALITIČAR NAGAZIO STANKOVIĆA I BARETA: ‘Sramotno je da se ovo dopušta!’

Autor: Dnevno

Nitko nije ni očekivao da će izostati reakcije na gostavanje Gorana Bare u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2”, no jedna od njih privlači pozornost zbog svoje žestine . Na izjave hrvatskog glazbenika i, po mnogima, jedinog istinskog rokera u Hrvatskoj, Gorana Bare, reagirao je potpredsjednik HHO-a, Igor Peternel. Njegov ton u postu Facebooka bio je prilično egzaltiran. Uostalom, pročitajte i sami što je Peternelu zapravo zasmetalo.

“Stanković nam u nedjelju oko ručka servira narkomanskog poluidiota koji se ruga vjernicima, ismijava Isusa, a Bibliju naziva tupavom knjigom. Pritom sam naglašava da je na metadonu! I ne, to nije slobodno i argumentirano izražavanje mišljenja, već namjerno iskorištavanje bolesnog čovjeka od strane provokativno bezobraznog urednika, a za potrebe vrijeđanja. Netko to Aleksandru dopušta dok se u isto vrijeme neki drugi ljudi ne smiju pojavljivati na javnoj televiziji i izricati svoj politički stav neovisan o kemizmu metadona. To je između ostalog suština problema koji je jučer imao svoj Bal vampira u Ciboni!”, iznosi Peternel u svom postu.