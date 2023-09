Poznata Zagrepčanka o izgorjelom klubu: ‘Svi se furaju na elitu, a dolaze i krimosi i fufe’

Autor: Doris Vučić

Dok su Zagrepčani mirno spavali, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima počeo je gorjeti noćni klub Mint na Trešnjevci. Popularno i poprilično luksuzno uređeno odredište metropolitanske elite i ostale “kreme” planulo je usred noći, a vatrena je neman pojela dobar dio inventara kluba u kojemu je nedavno nastupala Severina, kao i brojne folk zvijezde poput Dragane Mirković, Ace Lukasa, Dade Polumente, Jelene Karleuše i Indire Radić.

Podsjećamo, klub punog naziva Mint – Club & More nalazi se u Ulici Florijana Andrašeca na Trešnjevci, tik do Ritza gdje je ubijen notorni Tomislav Sabljo, jedan od vođa zločinačke organizacije koja je krijumčarila drogu, palila aute i utjerivala dugove, koji je kobne travanjske večeri nastradao od ruke zaštitara Kristijana Knege. Ova je adresa, čini se, ove godine kao prokleta.

‘Car noćnog života’

A tko je vlasnik ovog lijepog zdanja? Prije samo tri mjeseca vlasnik Minta Kristijan Babić naveliko se raspričao o svojim poslovnim planovima pa je za Journal najavio da će se koncept kluba od ove jeseni dodatno obogatiti, no nije htio otkrivati detalje iznenađenja. Spomenuo je samo kako nakon svake sezone klub ide u lagani “facelift”, no ove godine to će biti malo ozbiljnije preuređenje.

“Mislim da je Mint jedan potpuno drugačiji koncept kluba od svih ostalih u Hrvatskoj i da je donio jedno osvježenje na klupskoj sceni općenito. Samim uređenjem i oblikom prostora razlikuje se od svih ostalih, a kad tome pridodate zanimljiv program mislim da smo dobili formulu koja je uspjela. Mint je postao prepoznatljiv po svom Cabaret dinner showu koji se odvija ranije uz večeru, a tek se poslije ponoći pretvara u pravi klub. Ovdje možete doći na večeru ili samo na piće, a možete ostati i cijelu noć na zabavi. To je spoj entertainment restorana i kluba, i zato je jedinstven koncept u gradu”, rekao je u lipnju Babić i dodao kako je na ideju došao nakon mnogih putovanja i proučavanja klupske scene po svijetu koja su ga nagnala na razmišljanje što napraviti u Zagrebu, a da još nije viđeno.

U to je doba poduzetni ugostitelj odlučio proširiti poslovanje pa je u podnajam uzeo i kultni Hemingway koji se nalazi odmah nasuprot Hrvatskog narodnog kazališta, a najavio je i kako će potom temeljito preurediti i legendarni The Best, kojemu već godinama treba vratiti stari sjaj.

“Moram reći da je zagrebačka klupska scena prilično siromašna ako je uspoređujemo s nekim gradovima vani. U našim okvirima, rekao bih da je prosječna, jer ima klubova koji ulažu u programe, a ima i onih koji to ne rade. Definitivno nedostaje klubova za stariju publiku, koja doduše ne izlazi tako često, ali možda i bi da ima gdje. Mislim da je Mint u tom pogledu ipak gradu ponudio jedno mjesto gdje i ozbiljnija publika može napokon izaći, a da se osjeća ugodno”, mišljenja je Babić koji su svom ugostiteljskom portfoliju ima i uspješne projekte poput Tesla bara, pizzerija Basta u Zagrebu, Splitu i Makarskoj i Medeni bar.









No, nisu baš svi posjetioci oduševljeni ovim klubom u mjeri kao sam vlasnik. Naprotiv, jedna poznata Zagrepčanka koja je vrlo dobro upoznata s noćnim životom metropole, pa tako i samim Mintom, otkrila nam je ponešto o gostima koji tamo zalaze, piju skupe šampanjce u separeu i jedu plate s pršutom i sirom s kojih kasnije poskrivečki šmrču kokain.

Sumnjivi likovi i sponzoruše?

“To je klub u kojemu se vrzmaju sumnjivi likovi i kriminalci, a paralelno s njima i sponzoruše. Svi se ‘furaju’ na elitu, a zapravo su mahom krimosi i polukurve. Iako je tamo pretežno starija ekipa, ima i preseravatora iz redova zlatne mladeži, kao i poduzetnika sa svojim fufama. Pogledajte samo fufu”, kratko nam je opisala atmosferu i napomenula kako se radi o jednom od najskupljih klubova u Zagrebu.

Kroz koji dan će se policijskim očevidom otkriti tko je krivac za buktinju u Mintu, tj. radi li se o kvaru na instalacijama, zaboravljenom opušku ili iza svega možda stoji ljudsko lice. Babić je novinarima danas samo kratko rekao da još uvijek ne zna kolika je šteta ni što se točno dogodilo.









“Nismo dobivali nikakve prijetnje. Klub je trebao biti otvoren kroz desetak dana, a ovo je jedan veliki udarac. Unutra je bila sva oprema spremna za otvaranje kluba pa je šteta sigurno velika. Sigurno ćemo otkazati neke evente jer će nam biti potrebno neko vrijeme da obnovimo cijeli klub”, poručio je vlasnik Minta.