POZNATA MANEKENKA PRONAĐENA RASKOMADANA! U kući strave bile mašine za mljevenje mesa i maske: Dijelove tijela monstrumi pospremili u frižider

Stigla je izuzetno uznemirujuća vijest o brutalnom ubojstvu mlade manekenke Abby Choi (28) u Hong Kongu.

Njeno raskomadano tijelo, s dijelovima u frižideru, pronađeno je u iznajmljenoj kući u jednom selu, udaljenom pola sata vožnje od centra grada.

Abby je bila manekenka u usponu i upravo je ovog mjeseca krasila naslovnicu časopisa u Monaku.

Policija je izvijestila da su hladnokrvne ubojice vješto sakrile tragove zločina, ali da su pronađeni alati koji se koriste za rezanje ljudskih tijela, uključujući mašine za mljevenje mesa, motorne pile, duge kabanice, rukavice i maske. Kuću u kojoj je pronađeno tijelo iznajmio je Abbyjin bivši svekar prije samo nekoliko tjedana, te su policajci uhitili tri rođaka bivšeg muža manekenke dok za njim nastavljaju potragu.

Police also found human tissue in pots of soup when they entered a property in their search for Abby Choi on Friday https://t.co/PeqixMAKlD









— Sky News (@SkyNews) February 25, 2023