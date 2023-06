Poznata Hrvatica zapaljivim govorom teško optužila Plenkovića, njezine riječi odjeknut će Hrvatskom

Saborska zastupnica Dalija Orešković podijelila je na Twitteru dio svog govora u Saboru u kojem je ispala teške optužbe na račun premijera Andreja Plenkovića i vladajućeg HDZ-a.

DALIJA OREŠKOVIĆ: ‘Plenković je u bunilu, a sav kriminal i lopovluci su po zakonima koje je usvojio HDZ’

“Kolegice i kolege, ja ću vrlo jasno i vrlo otvoreno optužiti Andreja Plenkovića i HDZ za jedan udar, udar na građane na pravosuđe i udar na samu državu… A kada kažem da je to udar na državu mislim na sljedeće. Danas je u Nacionalu objavljeno nešto što traži da se svi zapitamo. Radi se među ostalim o slučaju Gabrijele Žalac, famozne Gabike, kako joj je premijer volio tepati. Iz onog što je objavljeno proizlazi da je našim pravosudnim djelatnicima odavno bilo poznato da je otvoreno rekla da je sve što je rekla radila u intenzivnoj i bliskoj komunikaciji s premijerom.





Zato joj je tepao

Zato o joj je tako i tepao, zato su i ili osobito bliski i ona je bila strašno iznenađena i šokirana činjenicom da je pritovorena i mislila da je da sigurno to sve neka greška jer je AP famozni bio taj koji je sve to skupa znao i očito odobravao, a usuđujem se misliti da je vrlo vjerojatno bio i nalogodavac. HDZ je stvaraoc kaosa i nereda u državi i u interesu im je da pravosuđe ostane neučinkovito i neefikasno kakov je o do sada”, dio je govora koji je Orešković retvitala.

Reakcije

Izazvao je on buru komentara njezinih istomišljenika.

“I sve to pred dupkom punim Saborom, Pa bog te mazo jel tamo itko dolazi na posel ili si misle, kaj bumo tu Pelenković bu odlučil i onak kak mu se digne, ak mu se digne.”









“Lijepo rečeno, istinito i sve je na mjestu i stoji…a i glas ugodan odmah se vužgem.”

“Provodi on taj udar otkad je na vlasti, samo ste Vi jedina sad o tome progovorila!!!”

“Nažalost, on je kao Vučić… Možeš mu reći sto god želis, optužiti ga za puno toga jer ima “štofa” ali on se predstavlja kao prav, zdrav i jedini spasitelj ovog napaćenog naroda.”









“Podrška Daliji u borbi protiv veleizdajnika.”