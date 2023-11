Poznata HOS-ovka oštro o Banožiću: ‘Čovjek kojem ambicije premašuju intelektualne sposobnosti’

Autor: Dnevno.hr

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škarbnje, politizaciju Kolone sjećanja i imenovanje novog ministra obrane Ivana Anušića prokomentirala je poznata književnica i dragovoljka HOS-a Ivana Šojat. Ove godine, kada su Kolonu predvodili njezini nekadašnji suborci, nije bila u Gradu heroju jer, kaže, nije imala prijevoz.

“Nemam automobil. Književnici baš nemaju financijskih sredstava za tako što. Ali… uvijek mi je to tužan dan, kao i dan prije, 17.11. Ta dva dana sam izgubila nekoliko dragih prijatelja. Kod kuće uvijek zapalim svijeću, koliko god bilo patetično. To je moj ritual. Odem i zapaliti svijeću na groblje svojim prijateljima”, iskrena je književnica.





Politizacija takvog događaja joj je jednom riječju gadljiva. Na pitanje zašto takva politika “pije vode” i 28 godina nakon rata te zašto nema istinskog pomirenja Hrvata i Srba, priznaje da je davno i sama imala problem.

“Imala sam problem nakon rata, problem mržnje prema Srbima. Nisam to skrivala, niti ću skrivati, to je bio dio mene, ali kako čovjek počne sazrijevati, shvati da je kolektivizacija bilo čega jedan potpuno nelogičan čin, lišen svakog razuma. To okupljanje krivaca u grupu, odnosno, okupljanja žrtvi u grupu je potpuno nelogično i nerazumno. Time se koriste demagozi. Savršeno mi je jasna njihova pozicija jer bez antagonizma ne mogu postojati. Neke političke grupacije u Hrvatskoj ne bi postojale bez tog antagonizma budući da ne poznaju druge političke alate, one koji bi nam živote učinili boljim. Čvrsto se drže razdora i sukoba te samo na njemu egzistiraju”, rekla je Šojat gostujući na N1.

Podsjetimo, Šojat je imala samo 20 godina kada je uzela pušku u ruke i odlučila braniti svoj Osijek. No, kako je rat završio, a godine su prolazile, mijenjala se i njezina percepcija domoljublja.

“Danas volim reći da je veće domoljublje baciti komad masnog papira u smeće nego nositi hrvatsku zastavu na retrovizoru. Zdravo domoljublje je poštivanje države, pošteni rad, poštivanje zakona, propisa, poštovanje drugih ljudi… Gledajte, 1991. je bilo vrijeme kad je Hrvatska stekla samostalnost, o kojoj smo sanjali, ali moj potez moramo shvatiti u kontekstu. Osijek je bio izravno napadnut i nalazio se u poluobruču. Jedini izlaz je bio prema zapadu, projektili su pljuštali po nama, svakodnevno su ginuli ljudi. Krenula sam braniti svoj grad. Nisam otišla sto, 200, 500 kilometara dalje da bih branila nešto što nije moje. Osijek je moj grad. Bio je to čin domoljublja, ali i pokušaj opstanka”, smatra.

‘Fascinira me hvatanje za diplome’

Prokomentirala je književnica i smjenu ministra Marija Banožića, koji je, prema njezinu mišljenju, trebao ranije biti smijenjen.

“Pogledajte njegov životopis. Osim toga, govoreći o nekom naoružanju pričao je potpune gluposti, bilo me sram slušati to. To je čovjek kojem ambicije premašuju intelektualne sposobnosti. Ne možeš s facijalnim grčem glumiti inteligenciju koju nemaš. I nisu u pravu oni koji kažu da se tako nešto moglo dogoditi bilo kome jer normalan čovjek ne bi pretjecao u magli. Mislim da su svi odahnuli kad je otišao”, poručila je.

A komentirala je i njegovog nasljednika, Ivana Anušića. “Fascinira me to hvatanje za obrazovanje i diplome u zemlji gdje bismo mogli organizirati turističko stjecanje diploma po fakultetima. A jedan takav je u Osijeku, gdje možete ne samo diplomirati nego i doktorirati. U zemlji gdje su diploma i doktorat obezvrijeđeni, odjednom se poziva na to. Mislim da je na pravom mjestu. Bio je u ratu kao maloljetnik, a potom je pokazao u Antunovcu što se može postići mukotrpnim radom. Nakon toga je postao župan i vide se učinci”, zaključila je Ivana Šojat.