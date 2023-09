Poznata aktivistkinja pala u nemilost Holjevca: ‘Primitivno, vulgarno, nekulturno i krajnje agresivno’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

GOVOR MRŽNJE: “Klečavce” u plinsku komoru

Agresija prema moliteljima na Trgu, koje je postalo uobičajeno nazivati pogrdnim nazivom “klečavci” čak i u srednjostrujaškim medijima, što je kao kad biste izvješće s Pridea naslovili “Pederčine opet paradiraju”, i što bi potpalo pod famozni “govor mržnje”, dosegla je posve nove razine.

Jedan tolerantni komentar na Facebooku, na zidu Kate Peović, glasi: “Klečavce i njihove istomišljenike u plinsku komoru. Dosta je njihovog terora.” Na to istomišljenik odgovara da je šteta na njih trošiti plin jer je skup pa predlaže sjekiru. Uvrede i vulgarnosti na “protuprosvjedu” su svakodnevne, ali bude i zabavnih trenutaka. Jedna od “protuprosvjednica” s tamnim naočalama nosila je transparent na kojem piše: “Gledaj me u oči.” Druga, koja izgleda kao da je jučer izašla iz Manjače, nosila je transparent na kojem piše: “Ne gledaj me kao komad mesa.” Vrh su ipak slavodobitne izjave “znamo tko ih plaća”. Soros, naravno! Zna se i tko plaća one koji pitaju, pa što s tim? Da je i istina, bilo bi legalno i legitimno.





“Pustite nas na miru”, poručuju oni, ili one, koji nikako ne žele pustiti na miru ljude koji mole krunicu i nikoga ne diraju. Pa tko VAS ne pušta na miru? Tko udara po bubnjevima kao Zulu ratnik samo da nekoga ne bi pustio na miru? Tko komu odriče ustavno pravo na javno okupljanje? Tko koga želi zabraniti, “otkazati”, odreći mu slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti, jamčenu poveljom UN-a i Ustavom? Sve što ta ekipa radi necivilizirano je, primitivno, vulgarno, nekulturno i krajnje agresivno.

Nikad mi nisu bili jasni ljudi koji bi drugima propisivali što im je dopušteno misliti, govoriti ili raditi, dok god je to što rade unutar zakona i dok god time nikomu ne rade nikakvu konkretnu štetu. A i da je rade – to se zove tolerancija, kad ne sprečavate nečije vama štetno ponašanje koje biste mogli spriječiti. Ne po mojoj, nego po definiciji UN-a. Kad se već kunu u toleranciju, neka nauče što ona uopće jest i neka puste ljude da mole. Ako smo slobodno društvo, imaju na to pravo, kao i muslimani koji su nedavno molili malo dalje, na Zrinjevcu, pa ih, Bogu hvala, nitko nije napadao. Reći da “imaju pravo moliti u crkvi” isto je kao i reći da homoseksualci imaju pravo održati Pride u gay-klubu ili kod sebe doma. Ono, kao u SSSR-u, imali ste pravo misliti i govoriti što vas volja doma u kupaonici, ako je nije ozvučio KGB. Mislim, možemo i tako, dok god isti princip vrijedi za sve ljude.

Koliko isfrustriran svojim životom netko mora biti da bi išao ometati nekoga tko na miru moli i nikoga ne dira, da bi nasiljem odgovorio na nenasilje? Jer, da si ne lažemo – verbalno nasilje, emocionalno nasilje, uvrede – sve je to nasilje. Isto kao i fizičko nasilje, često ostavlja i gore posljedice. Ja ne vidim ništa nasilno kod onih koji mole na trgu. S njima se možete slagati ili ne. Možete slobodno njihove poruke proglasiti “srednjovjekovnima”, kritizirati ih, možete održati svoj prosvjed – ali na drugome mjestu i u drugo vrijeme, jer zakon ne dopušta ometanje ičijih javnih okupljanja. Kad bismo dopustili “protuprosvjede”, Vlada bi mogla suzbiti svaki prosjved protiv sebe organiziranjem “protuprosvjeda”, zato EU i ESLJP to ne dopuštaju. Što bi bilo da BBB-ovci organiziraju protuprosvjed protiv protuprosvjeda, pa krenu s bakljadom i navijačkim pjesmama, ili Thompsonovima? Ili recimo… Pernar. Ah, da, on je to i učinio. Zato zakon ne poznaje “protuprosvjed”, nego ometanje javnog okupljanja, koje je, ponavljam, Ustavom zajamčeno pravo.

Što te ljude čini tako neprijateljski nastrojenima prema ljudima koji mole, da ih mrze otprilike kao nacisti židove? Ako mislite da pretjerujem, poslušajte ih, poslušajte Freda Matića i pogledajte transparente. To je difamacija na razini nacističke propagande. Oni su u tom narativu pijanci koji tuku žene, ubijaju ih sjekirama, siledžije, koji ne rade kućanske poslove i kada dođu doma, istuku pijani ženu po povratku iz crkve. Fred je inače to isto tvrdio za branitelje koji su prosvjedovali protiv njega, iako svi koji su ikad bili u šatoru znaju da onamo nikad nije ušla kap alkohola. Za razliku od Fredova ministarstva par katova gore.

UKAZANJE NEČASTIVOG: Ne uklapa se u vrli novi svijet

Odgovor je – propaganda. Medijski narativ, falsificirana i simplificirana povijest koja se uči u školama, ideologija koja se nameće u javnom prostoru. Ljude se od malih nogu odgaja da mrze sve koji se ne uklapaju u vrli novi svijet koji se propagira kao poželjan i etičan. Buđenje bi jednog dana moglo biti bolno.

Dosta je pogledati naslove u novinama da bi se vidjelo kako to funkcionira: HINA objavi kako je “Pernar izazvao skandalozni incident pa se oglasio vulgarnom porukom” i onda svi mediji, i lijevi i desni, to prenesu. Ili: “Pernar izazvao incident pa se oglasio vulgarnom porukom: Tvrdi da sam ju spolno uznemiravao, a sise joj uopće nisam dirao”. Stvarno, riječ sise jako je vulgarna. Naročito u usporedbi s transparentima na prosvjedu. Gdje svaki drugi sadrži psovku ili vulgarizam za ženski spolni organ tipa “moja p….”.









A što je “skandalozni incident”? “Ja sam se rukovala s gospodinom Pernarom koji mi je savio ruku i stavio mi je na grudi. To je na jednom ovakvom skupu jedna vrlo simbolična gesta. Ja ne znam radi li se o mentalno zdravoj osobi pa ne želim pretjerano komentirati njegov istup, međutim ja ću ga naravno prijaviti”, kaže jedna od gospođica koje su došle talambasati na Trg. Najjače mi je kad bubnjarica obojena ratničkim bojama na Trgu pita je li Pernar baš skroz normalan. Pa i on je tako počeo!

Naime, ono što nije spomenula jest da je Pernaru ponudila ruku umočenu u crvenu boju – pa ju je Pernar posljedično obrisao u njezinu odjeću. Bar tako tvrdi on. A nemamo mu ovog puta razloga ne vjerovati, čisto zbog snimki. Riječ je o tipično psihopatskoj podvali, kao u školi, kad vas netko iz klupe iza lupi po glavi, pa kad mu uzvratite, vikne: “Učiteljice, ovaj se tuče!” Ne ulazim u to je li joj Pernar dodirnuo grudi ili nije, jer je to nebitno, skrivati se iza “seksualnog napastovanja” u ovom slučaju niže je od svega što je Pernar ikad učinio. I ja imam velike rezerve kad je riječ o Pernarovu mentalnom zdravlju, ali kad je riječ o njoj, nemam nikakvih sumnji.

Na kraju, ponovit ću neka pitanja koja sam više puta ovdje postavio, ali nisam dobio odgovora ni od “protuprosvjednica” ni od Vlade niti od DORH-a. Zašto je “protuprosvjed” dopušten na Trgu kad ljudi mole, ali nije dopušten Kelemincu kad se u Srbu slavi klanje civila? Zašto se za uvredljiva dobacivanja sudionicima Pridea koji paradiraju u odjeći iz pornofilma pred djecom ide u zatvor, a za vrijeđanje ljudi koji mole krunicu dobije se aplauz? Imaju li svi jednako pravo na izražavanje svoga stava ili vrijednosnog sustava i na javno okupljanje ili samo neki? Jesu li naši zakoni i naša demokracija zasnovani na principima, kako i trebaju biti, ili to kakva prava imate ovisi o tome što zastupate i koje ste vjerske i političke orijentacije? Potonje je svinjarija.









MENTALNA GIMNASTIKA: Bubašvabe i Milorad

Nakon što je 13. kolovoza osvanuo članak u srbijanskoj Politici u kojemu se govori kako je “Dubrovnik po jeziku uvek bio srpski“, stiglo je nekoliko žestokih reakcija iz toga grada, kad je već izostala reakcija Vlade.

Jedna je ona grupe dubrovačkih intelektualaca, među kojima je i Slavica Stojan. Oni navode kako smo svake godine svjedoci neke nove provokacije srbijanskih književnih teoretičara i političara te navodnih filoloških stručnjaka, gdje je razvidno otvoreno posezanje za hrvatskom književnošću.

“Pomičući granice hrvatskog jezika i književnosti, oni u svom osvetničkom gubitništvu nastoje pomaći i granice teritorija… Dubrovnik koji su u Domovinskom ratu žestoko bombardirali, uništavali sve njegove kulturne vrijednosti kao ciljeve svoga pogubnog djelovanja i sada je najjača meta njihove osvajačke retorike”, navode. Tu se, uostalom, ništa nije promijeniko otkad ja pamtim, Srbija ide po logici “što je srpsko, to je srpsko, a što je hrvatsko, ‘naše’ je”.

Slavica je kasnije za Dulist dala opsežan intervju u kojem je objasnila da to ne smijemo ignorirati: “Oni su vrsta agresivno-invazivne čeljadi koja jednostavno ne odustaje. Baš kao i ove gore bube, koje se uvuku u kuću”, navela je. “Oni ne odustaju od našeg prostora… Tko je danas, na ovom svijetu, od civiliziranih naroda opsjednut grabljenjem prostora? Cijelo ovo pitanje jezika i književnosti je prostor. I tko to ne vidi na takav način, u zabludi je! I to treba znati, razumjeti i uporno, kao što oni uporno kao bube napadaju, mi se moramo braniti”, kaže Slavica.

Jasno da je to bila crvena krpa, prvo za Juricu Pavičića u Jutarnjem, koji je napisao tekst naslovljen “Bube naše ne baš jako pametne znanstvenice, ili zašto nam je u interesu da Srbi svoj identitet vežu uz Dubrovnik i Zagreb”. Da ne ulazim u tu njegovu verbalnu i mentalnu gimnastiku, i da skratimo: Srbi ne “vežu svoji identitet uz Dubrovnik”, nego otvoreno svojataju Dubrovnik kao srpski grad. A hoće li se Orjuna i četničija uvrijediti zbog usporedbe s bubama, nebitno je.

Nadurio se i Pupovac, pa angažirao vječnog predsjednika “Antifašističke lige RH” Zorana Pusića da napiše priopćenje pod naslovom “O očuvanju vlastitog jezika. Mržnje”, te ga brže-bolje prenio u Novostima. Naravno, Novosti krivotvore činjenice pa navode da je riječ o “tezi nekih srpskih povjesničara književnosti da postoji povezanost dubrovačke i srpske književnosti”, iako se u tekstu u Politici ne govori ni o kakvoj “povezanosti”, nego se nedvosmisleno i izravno svojata dubrovačka književnost kao srpska. Pupovac laže, koja novost. Inače ljubitelj visokoparnog intelektualiziranja koji prezire primitivni hrvatski nacionalizam i nikad ne bi sjedio s takvima za stolom, nakon toga je gostovao na nekoj besprizornoj srbijanskoj televiziji zajedno s novinarkom notornog Vučićeva ultranacionalističkog i ultratrash Informera, a predstavljen je kao “Miodrag Pupovac”.

Dakle, kad Srbi svojataju Dubrovnik, to je antifašizam, kad Hrvati brane svoj jezik od četničkih prisezanja, e, to je fašizam i govor mržnje. A drug Miodrag/Milorad intelektualac je i ljevičar s ove strane granice, a nešto posve drugo s one.