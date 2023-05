POZNAT DATUM IZBORA ZA EU PARLAMENT! Hrvatska bira 12 predstavnika: Vrijeme je za promjene

Izbori za Europski parlament održat će se od 6. do 9. lipnja sljedeće godine, objavilo je u srijedu švedsko predsjedništvo Vijeća EU-a.

It’s time.

To reform. To change.





To keep listening, keep explaining and keep delivering.

To recapture the sense of hope and possibility that the EU offers.

You have the chance to choose.

6th – 9th June 2024.

Vote. pic.twitter.com/R6WWjI7IP3

— Roberta Metsola (@EP_President) May 17, 2023