POZIVAO SRBE DA NE LJETUJU U HRVATSKOJ, A VUČIĆ GA ŽELI ZA NASLJEDNIKA! ‘Hrvati i dalje slave što su protjerali i pobijedili Srbe’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć na mitingu u Beogradu da od danas neće biti predsjednik Srpske napredne stranke, a danas je u Kragujevcu održana stranačka skupština na kojoj je predložio da novi predsjednik te stranke bude bivši gradonačelnik Novog Sada i ministar obrane Miloš Vučević.

“Znam koliko voli SNS, znam mu i oca, koji je bio jedan od najuglednijih odvjetnika. Znam da je iz dobre obitelji, znam ga kao odanog čovjeka stranci ali i ideji neovisne i samostalne Srbije. Siguran sam da će uz moju i vašu podršku moći raditi još više i snažnije”, rekao je Vučić danas u Kragujevcu.

Miloš Vučević hrvatskoj je javnosti itekako poznat po izjavi iz kolovoza 2022., koju je dao ponukan proslavom Oluje. Tada je još bio gradonačelnik Novog Sada.





“Nikada neću moći razumjeti Srbe koji su danas u Dalmaciji ili Istri, na otocima. Ne osuđujem ja nikoga, neka ljetuju gdjegod hoće, ali mora da je gadno i prilično neprijatno biti Srbin u Dalmaciji ili negdje na Jadranskom moru u Republici Hrvatskoj, pošto oni danas slave i pričaju kako su pobijedili i protjerali Srbe”, rekao je.

Dodao je kako je i sam išao na more u Hrvatsku i to na Pag. “Nitko nam nije rekao da je to bio veliki logor za stradale Srbe, logor za djecu, ništa to nije bilo”, zaključio je Vučević tada u razgovoru za TV Pink.

Vučević se ranije spominjao kao kandidat za predsjednika srpske Vlade.