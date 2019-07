POZIVAMO VAS SVE, PROČITAJTE! Marihuana nije bezopasna, može imati vrlo ozbiljne posljedice na psihu!

Da je marihuana sve jača, potvrđuju nam i dobri poznavatelji stanja na tržištu bliski aktivističkim krugovima. Oni kažu da se križanjem sorti postiglo da se razina THC-a u marihuani koja se danas kod nas ilegalno prodaje kreće od 8 do 25 posto, što je dva do tri puta više nego prije 20-ak godina. Nekada se, dodaju, indijska konoplja uzgajala na otvorenom, a danas sve više u zatvorenom prostoru pod lampama, što također podiže koncentraciju THC-a. Kad je čovjek puši, ističu, veće su šanse da ga uhvati osjećaj paranoje, osobito ako boluje od shizofrenije. Većina marihuane, doznajemo, u Hrvatsku stiže iz Albanije, koju često zbog toga nazivaju i europskom Kolumbijom, a njezina je kvaliteta vrlo upitna.

Grad Zagreb je u suradnji s Institutom Ruđera Boškovića proveo analizu otpadnih voda 2009. i 2014. godine kojom je utvrđeno da je u tih pet godina potrošnja amfetamina povećana čak devet puta, ecstasyja osam, a kanabisa tri puta. Prosječna dob prvog uzimanja droge u Hrvatskoj je oko 16 godina, prosječna dob prvog javljanja na liječenje je 26,7 godina, što znači da se konzumenti za pomoć obrate tek nakon deset godina. Prema podacima Europskog centra za nadzor droga (EMCDDA), 20 posto mladih u dobi od 15 do 24 godine i podjednako toliko starijih do 64 godine je u proteklih godinu barem jednom pušilo marihuanu. Hrvatska je policija u posljednje vrijeme zaplijenila značajne količine, a premda se stječe dojam da je na tržištu ima više nego ikada, Globusovi policijski izvori tvrde da baš i nije tako.

“Marihuana je, nažalost, sve prisutnija, kao i nove sintetske droge, tzv. osvježivači zraka, jeftina kemija koja se kod nas legalno prodavala do prošle godine, kad je stavljena na popis ilegalnih tvari, no proizvođači stalno smišljaju nova sredstva kako bi izbjegli zakon. Djeca su sve više pod utjecajem informacija da marihuana nije štetna nego da je ljekovita i da je to sredstvo za opuštanje. Lako im je dostupna, jako dobro znaju kako je nabaviti i mnogi je konzumiraju već u 7. ili 8. razredu”, govori nam pročelnica Zavoda za dječju i adolescentsku psihijatrija KBC-a Osijek prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković. Tvrdi kako su kliničke slike kod mladih konzumenata – stravične. Na liječenje, dodaje, obično dolaze nakon što roditelji primijete promjene u ponašanje – ne spavaju noću, nego danju, uzimaju novac, mršave, popuste u školi, imaju agresivne ispade, otuđuju se, haluciniraju… Roditelji te simptome u početku nerijetko pripisuju pubertetu.

“Mladi pacijenti mi za marihuanu često kažu – ‘doktorice to nije štetno’. A klinička slika im je psihotična. Mozak se najintenzivnije razvija između 14 i 18 godine. Redovito konzumiranje marihuane utječe na dječji mozak i uzrokuje propadanje ličnosti, a može dovesti i do psihoze. Nije točno da ona ne stvara ovisnost. Potrebna je bolja edukacija. Sve one koji se zalažu za dekriminalizaciju droge dovela bih na svoj odjel da vide kako izgledaju djeca koja se od nje liječe i što njihovi roditelji proživljavaju”, poručuje dr. Dodig Ćurković.