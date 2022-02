POZIV PUTINU DA DOĐE U ZAGREB DRŽAVNIČKI JE POTEZ! Postoji jedan problem: Putinu je sad najmanje stalo do sastanaka

Autor: Zoran Meter / 7dnevno

Rusija samo što nije napala Ukrajinu! Napad na Ukrajinu će se izvršiti u zimu jer je tada zamrznuto ukrajinsko blato pogodno za prolaz ruskih tenkova! Putin steže vojni obruč oko Ukrajine s juga, istoka i sjevera – preko Bjelorusije, i udarit će svaki čas! Rusija se priprema na invaziju na Švedsku! (O pribaltičkim državama i Poljskoj nepotrebno je i govoriti – one su u ratnoj psihozi još od 2014.)

Ovo je samo dio političkog i medijskog repertoara koji se svjetskoj javnosti svakodnevno plasira još od početka studenoga prošle godine. Međutim, “problem” je u jednom – do ruskog napada na Ukrajinu nikako ne dolazi, a već je prošlo gotovo pola zime! Paradoks u navedenim izjavama je i u tome što i State Department i Pentagon (ovih dana i Josep Borrell) pritom stalno ponavljaju kako nemaju dokaza da se Putin sprema napasti Ukrajinu ili, čak, da je vjerojatnije kako je napasti ni neće! Ali zato se na sve strane Rusiji prijeti “paklenim sankcijama”, sankcijama koje će “osakatiti rusko gospodarstvo” (Blinken, 19. siječnja) iako Moskva svojim prijedlogom sigurnosnih jamstava ama baš nikomu nije zaprijetila, neovisno o tome što su oni strogog, pa i ultimativnog karaktera, a Ukrajina je spomenuta skupa s Gruzijom i Moldavijom samo jednom, u kontekstu zahtjeva da one nikada ne postanu članice NATO-saveza.

Osim toga, dobro je poznato da je Putin na proširenom kolegiju ruskog MVP-a u studenome izjavio kako je dao nalog da Ministarstvo obrane i dalje pokreće vojne snage na zapadu Rusije – tek toliko, kako je rekao, da Zapad i dalje drže u napetosti, tj. da Rusiju shvate ozbiljno, a ne da stalno ignoriraju njezine prijedloge, dok je istovremeno ruskim diplomatima dao zadaću da ulože maksimalne napore da se sa zapadnim partnerima postigne prihvatljiv sporazum o međusobnoj sigurnosti. Fokus svjetske javnosti namjerno je pogrešno kanaliziran na Ukrajinu, koja je samo sredstvo koje se koristi s ciljem rješavanja puno važnijih pitanja. Ono što želi Moskva nešto je sasvim drugo: zaustaviti širenje NATO-a na svoje granice i to je rekla više nego jasno objavljenim i dostavljenim dokumentima.

Sigurnost za sve

“Nedjeljivost sigurnosti” jedna je od glavnih teza koje sada zastupa Moskva tražeći dijalog sa Zapadom (čitaj SAD-om). Drugim riječima, Moskva zahtijeva da se sigurnost osigura za sve, a ne samo za grupu zemalja ili neki vojni savez. U tom smislu “dvojnim standardima” naziva zahtjeve Zapada Rusiji da povuče u vojarne svoje snage koje se nalaze na ruskom teritoriju, dok istodobno ignorira ruske zahtjeve koji se protive premještanju NATO-ovih snaga na teritorij Rusiji bliskih članica tog saveza, ili pak govori kako se to tiče isključivo sigurnosti NATO-saveza i nikog drugog.

Dakle, Moskva želi da se ubuduće sluša i njezin glas o onome što ona smatra važnim za rusku sigurnost i tu nema previše filozofije. Drugim riječima, traži isto ono što je vrijedilo i u doba hladnog rata. S jednom velikom razlikom: Rusija ovaj put niti riskira niti blefira s obzirom na to da ne samo kako sada postoji američko-ruski nuklearni paritet nego je Rusija preuzela i vodstvo kad je riječ o novom visokotehnološkom oružju – prije svega onom hiperzvučnom koje se već aktivno uvodi u oružane sustave ruske vojske. Njima zasad ne raspolaže ni jedna druga vojska svijeta. Putin je u svom prošlogodišnjem govoru rekao kako je Rusija svjesna da će u dogledno vrijeme, čak i brzo, i pojedine druge vojske doći u posjed hiperzvučnog oružja, prije svega SAD i Kina, ali da će Rusija do tada već imati i protuoružje za njihovo hiperzvučno naoružanje. Drugim riječima, dao je do znanja da će Rusija u pogledu nuklearnog i hiperzvučnog oružja još dulje vrijeme biti u strateškoj prednosti. A kada je to tako, Putin očito smatra kako je došlo vrijeme za “poravnavanje računa”, prije svega sa SAD-om. Jer budimo realni – da sada nema ruskog modernog oružja, nitko se ozbiljno ne bi ni bavio ruskim spomenutim zahtjevima za stratešku sigurnost.

Ubojito oružje

Neću pogriješiti ako kažem sljedeće: Sjedinjene Američke Države su te koje su pokrenule proces raspada dosadašnjeg međunarodnog poretka kroz više strateških programa, poput onog o “Americi za 21. stoljeće”, ali i praktičnih poteza poput uvođenja jednostranih carina – protivno WTO-u, jednostranih sankcija – bez prethodnog odobrenja VS-a UN-a, samostalnog povlačenja iz nuklearnog sporazuma s Iranom koji je međunarodnog karaktera, jednostranim povlačenjem iz sporazuma s Moskvom o raketama malog i srednjeg dometa u Europi (upravo njega Washington sada Moskvi nudi kao temu za mogući dogovor, a Moskva je upravo to tražila prije tri godine, no tada su gore navedene okolnosti bile drukčije), ali je Rusija ta koja ga upravo sada i konačno lomi, no ne na način koji je u interesu Washingtona.

Nakon spomenutih ruskih zahtjeva svijet više nikada neće biti isti – kako god pregovori završili. Zapravo, da stvar nije toliko ozbiljna, izgledala bi komično: “izolirana” i zapadnim sankcijama (od 2014. godine) izložena i “oslabljena” Rusija uspjela je ne samo modernizirati svoje strateško i klasično naoružanje nego i stvoriti stratešku prednost! Sada je tako “oslabljena” Rusija, prepuna unutarnjih problema (kakvom su je politički i medijski na zapadu uvijek prikazivali), izazvala pravu pomutnju na zapadu. Jedna jedina država protiv 30-ak članica NATO-saveza na čelu s moćnim Sjedinjenim Američkim Državama! Eto što znači snaga oružja! Džaba Europskoj uniji sav novac, megaprojekti, moćne financijske institucije i isto takvi politički utjecaji. Sve to, poput snijega na proljetnom suncu, sada kopni pred snagom ubojitog oružja suparnika do te mjere da je ni jedna od suprotstavljenih strana (ni Sjedninjene Američke Države ni Rusija) ne uključuju u pregovore (barem ne zasad).

Monroeva doktrina

Koncem prošlog mjeseca pratio sam međunarodni Valdajski debatni klub (sjedište mu je u Sočiju, ali se zbog pandemijskih razloga i ove godine održava u videoformatu), gdje je na panelu o temi ove analize govorilo niz zanimljivih govornika – između ostalih bivši britanski ministar vanjskih poslova Sir Malcolm Rifkind, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova i šef pregovaračkog tima sa SAD-om Sergej Rjabkov, kao i izvjesni američki profesor sa Sveučilišta u Chichagu. Upravo on kaže kako ne vidi mogućnost da bi SAD sada mogao pozitivno odgovoriti na ruske zahtjeve za zaustavljanje širenja NATO-a, što zbog unutarnjih političkih razloga, što zbog onih međunarodnih, ali pritom apostrofira da je problem nastao još 1998., kada je Washington donio odluku da Ukrajinu uključi u sferu Zapada i od nje napravi američko uporište na ruskim granicama. Pritom je naglasio kako, sukladno Monroevoj doktrini, SAD takvu situaciju ne bi trpio na svojoj granici, ali da je zaboravio kako i Rusija ima svoju “Monroevu doktrinu” u kojoj središnje mjesto pripada upravo Ukrajini. Podsjeća pritom na riječi bivšeg utjecajnog američkog diplomata i ključnog arhitekta hladnog rata i poznavatelja SSSR-a Georgea Kennana iz 1998., kada je rekao da je odluka o širenju NATO-a na istok najveća greška američke politike koja će Zapad skupo koštati. Profesor je zaključio kako je Kennan najvjerojatnije bio u pravu.









Upravo bih ovdje, a kako bih ukazao na složenu američku poziciju, podsjetio na velika američka unutarnja politička i ideološka previranja i vrlo nisku Bidenovu popularnost uz ubrzani rast popularnosti Donalda Trumpa, a sve to u ozračju jesenskih izbora za Kongres, što dodatno otežava Bidenovo nošenje sa snažnim i samouvjerenim Putinom koji iza sebe, osim moći ruskog oružja, ima i Kinu, Iran, Indiju…, kao ključne partnere, ali i energente. A europska plinska skladišta sada imaju plina za samo još dva tjedna!

Reaganovo proročanstvo

U ovom ću kontekstu podsjetiti i na gotovo proročanske riječi velikog američkog predsjednika Ronalda Reagana, stvarnog pobjednika hladnog rata sa SSSR-om, koji je rekao: “Ako fašizam bilo kada dođe u Ameriku, doći će pod imenom liberalizma”. Koliko je Reagan bio prorok, ostavljam svakome na prosudbu. Da stanje nije dobro, svjedoči i prošlotjedni govor francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Europskom parlamentu. U strahu od izbacivanja EU-a iz sadašnje “igre” dviju velesila, zatražio je uključivanje “izbačenog” EU-a u pregovarački proces s Rusijom, ali, što je još važnije – rekao je kako je Francuska u NATO-savezu, ali je ona i suverena država sa svojim nacionalnim interesima.

Pouka je to, naravno, i za Hrvatsku. Njezin politički diskurs vjerojatno još nije zreo za ozbiljnu raspravu o velikim problemima u odnosima Zapada i Rusije, već se Zagreb radije stavlja u položaj “aktivnog promatrača” i onoga koji se prilagođava. Međutim, puno veći su problem od toga naši mediji koji se o ovim sudbonosnim pitanjima (nije nam valjda svejedno hoće li se naši vojnici sutra ponovno boriti na istočnom frontu ili će u Europi vladati mir!) ne usuđuju govoriti otvoreno i kritički jer smatraju da im je lakše servilno prenositi ono što se kao dominantno plasira iz “tvornica istine”, poput CNN-a i mnogih drugih koji “uvijek sve znaju” pa nije potrebno misliti svojom glavom. Problem je, međutim, u tome, da to što oni “znaju” nije baš uvijek u interesu same Europe, a time ni Hrvatske.

Možda ovdje tješi činjenica da je u Moskvi prošlog tjedna boravio hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman i da je tom prigodom uručio poziv premijera Andreja Plenkovića ruskom predsjedniku Putinu da posjeti Hrvatsku. Ako se ne radi o pukoj kurtoaziji, tj. pretpostavci da do takvog posjeta neće doći s obzirom na to da je Putinu sad najmanje stalo do sastanaka koji ni o čemu bitnom na globalnoj geopolitičkoj razini ne odlučuju (a to je za Putina sada primarno), bio bi to svakako državnički potez premijera Plenkovića. Pritom sumnjam kako on ruskog predsjednika u Zagreb zove da bi mu ponovio svoju prošlogodišnju poruku iz Kijeva: “Krim je ukrajinski!”









Stvaranje paranoje

Uostalom, Putinu ili Lavrovu ponovo hodočasti sve više europskih političara: bila je ondje njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock, uskoro će je slijediti i kancelar Olaf Scholz, a ni Macron od toga nije daleko. Naravno, ako osvoji novi mandat na izborima u travnju ove godine (a možda baš i zbog toga). Zaključak: Stvaranjem paranoje, građane Europe se možda i može lakše “držati na uzdi” i provoditi zacrtane politike bez prevelikog propitkivanja i kritike. Međutim, isto tako, paranoja može dovesti do incidenata koji su, u ovako napetim okolnostima kakve su sada, u stanju poput ljetnog požara u tren oka zapaliti cijeli kontinent. Ako netko misli da u svemu ovome može ostati po strani, odnosno mirno promatrati cijeli kaos zbog geografske udaljenosti od vječno nestabilnog europskog istoka (koji je to opet zbog nezasitnih geopolitičkih apetita), itekako se vara. Jer stanje je sada takvo da bez sigurne Rusije više nema ni sigurnog svijeta. Čim se prije to shvati i krene u iskreni dijalog (a toga još ni izdaleka nema!) svima će nam biti bolje.

Hruščov je riskirao: SSSR je u nuklearnom oružju zaostajao za SAD-om četiri puta

Strateška sigurnost – pitanje koje je sada pokrenula Moskva – nema veze s formalnim karakterom NATO-saveza, ovom ili onom državom. Ona je svojevrsno pravo na koje su mogli računati i SAD i SSSR još u hladnom ratu i ono je bilo nedjeljivo. Drugom riječima, obje su zemlje prihvaćale kako i ona druga ima pravo na određeni sigurnosni perimetar kada je u pitanju raspoređivanje ubojitog raketnog naoružanja usmjerenog protiv njezina teritorija – čime se protivniku ostavljalo neko razumno vrijeme za reakciju. O tome je najbolje svjedočila Kubanska raketna kriza kada je, nakon što je SAD instalirao svoje balističke rakete Jupiter na teritoriju Turske i Italije, SSSR na Kubi instalirao svoje rakete kao protuodgovor.

Pritom je zgodno ukazati na malo poznati podatak kako je tadašnji sovjetski vođa Nikita Hruščov snažno riskirao s obzirom na to da je SSSR u to vrijeme u nuklearnom naoružanju zaostajao za SAD-om čak za tri, prema pojedinim procjenama i za četiri puta. Zbog toga je njegov prijedlog za pokretanje te goleme sovjetske operacije, koja je uključivala prebacivanje više od 200 tisuća tona tereta brodovima, dviju divizija i nekoliko balističkih nuklearnih raketa koje nisu imale mogućnost dosegnuti cijeli teritorij SAD-a, ali jesu 20-ak ključnih gradova na njegovu istočnom dijelu – naišao i na otpor pojedinih članova politbiroa. Međutim, prevladala je Hruščovljeva koncepcija prema kojoj raspored američkih raketa predstavlja smrtonosnu opasnost za SSSR zbog koje se riskirati mora.

Naravno da su za svoju nuklearnu vojnu prednost (vjerojatno ne u tolikom omjeru) tada znali i američki vojni obavještajci. Međutim, u razrješenju Kubanske krize na kraju je ipak bilo ključno samo jedno jedino pitanje, koje je postavio predsjednik John Kennedy, koje je “razoružalo” pobornike vojnog odgovora na sovjetske prijetnje s Kube. Pitao je svoje glavne generale: “Možete li jamčiti da u slučaju američkog vojnog odgovora ni jedna sovjetska nuklearna raketa neće pogoditi američki teritorij?” Naravno, dobio je negativan odgovor.

Ovo navodim isključivo kao primjer onima koji ne razumiju što za dvije vojne supersile znači pitanje strateške sigurnosti i da u svemu tome Ukrajina ne igra baš nikakvu ključnu ulogu (ona je samo dio nje) koju joj posljednjih mjeseci pridaju zapadni političari i ključni mediji. Glavno je pitanje, onda, zašto to rade?