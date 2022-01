POZIV KOJI SE (NE) ODBIJA: Izetbegovića i Čovića žele vidjeti u Skupštini Republike Srpske! Što se krije iza neočekivanog poteza?

Autor: Daniel Radman

Kao grom iz vedra neba u odjeknula je vijest da su predsjednik SDA Bakir Izetbegović i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović pozvani u Banja Luku. Ni manje ni više, već da se obrate Skupštini Republike Srpske!

Stigao im je i pismeni poziv potpisan od predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića. Biti će to posebna sjednica NSRS-a posvećena razmatranju aktualne političko-ekonomske situacije u državi.

“Imam izuzetnu čast pozvati vas da prisustvujete i obratite se na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koju ću zakazati za 1. veljače 2022. godine, a koja će biti posvećena razmatranju aktualne političko-ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini”, stoji u Čubrilovićevom pozivu.

Čeka se odgovor Bakira i Dragana

Objasnio je Čubrilović i razlog zašto ih poziva, pa tako kaže da bi njihovo prisustvo “dalo znatan doprinos razvijanju dijaloga i iznalaženju najprihvatljivijih rješenja za Bosnu i Hercegovinu“.

Čović i Izetbegović se zasad nisu očitovali o pozivu, no oglasio se potpredsjednik SDA Adil Osmanović.

Nema on ništa protiv odlaska svog partijskgo šefa, no smatra da treba ispuniti dva (pred)uvjeta da to toga dođe, a to su deblokada parlamentarne skupštine BiH te da NSRS prethodno povuče “antiustavne zakone i zaključke koje je ranije donijela”.