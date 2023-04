POZELENJELA PILETINA: ‘Možda ipak stvari nisu takve kakvima se čine!’ Stiglo objašnjenje slučaja koji je mnogima zgadio želudac

Autor: Dnevno.hr/F.A.

Jelena Lazić iz Novog Sada u nevjerici je prepričala iskustvo njezine kćeri u vezi s kupnjom piletine na tržnici.

“Kćerka kupila pile danas na ribljoj tržnici kod registriranog prodavača, gdje uvijek kupuje. Da ga isječe. Zna li netko što je ovo? Što nam rade ljudi moji?!”, zavapila je Jelena i tražila pomoć u identifikaciji zelenog pilećeg mesa.

Iako se na prvu čini da je zelena boja pilećeg mesa sigurni dokaz neke infekcije i da je meso zbog toga neispravno, izv. prof. dr. sc. Željko Gottstein, predstojnik Zavoda za bolesti peradi s klinikom pri Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, tvrdi da je s mesom sve u redu i da je ono uredno za konzumaciju unatoč njegovoj boji.





Nadalje, pojasnio je o čemu se radi i kako je došlo do te pojave.

“Riječ je o ozljedi prsnog mišića, dubokoj pektoralnoj miopatiji, koja se javlja kod visokoproduktivne pasmine za proizvodnju mesa nakon situacija u kojima zbog straha pretjerano mašu krilima. To može biti jednokratna situacija ili pak opetovana. Naime, ovaj dio koji je na fotografiji zelene boje, naziva je duboki pektoralni mišić. Nalazi se u stiješnjenom prostoru između prsne kosti i vanjskog mišića, a ovojnica ili fascia koja obavija taj mišić vrlo je čvrsta. U situaciji kad životinja maše krilima, mišić zbog aktivnosti povećava volumen, no kako je stiješnjen, dolazi do smanjene opskrbe krvlju i javljaju se nekrotične promjene i odumiranje stanica. To se poslije reflektira kao zelena boja.”, izjavio je za 24sata.

Meso se može konzumirati

“Valja imati na umu da takvo meso nije škodljivo. Vizualno nije atraktivno, ali iz zdravstvene perspektive ni na koji način ne predstavlja problem za konzumaciju niti zahtijeva poseban način pripreme. Čak i ako ste kupili i ispekli cijelo pile, ne trebate se pitati jeste li ga trebali pripremati na drugačiji način. Dovoljna je uobičajena termička obrada. Također, taj dio mesa nema specifičan ili drugačiji miris od ostalog mesa, jedino može biti malo tvrđi”, nastavio je Gottstein.

Kako spriječiti nastanak zelenoga mesa

Prema Gottsteinu, ljudi koji obilaze farmu i ulaze u objekt trebali bi paziti da svojim ulaskom ne uznemiruju i ne plaše životinje. Nadalje, govori da bilo bi dobro da se spriječi pojava bilo kakve buke u blizini farme te da se pripazi da svjetlosni program u objektu nalikuje prirodnim uvjetima te da se svjetla pale i gase postepeno, a ne naglo. Životinje u strahu mašu krilima, a ovi koraci to bi mogli spriječiti.”, zaključio je prof. Gottstein.









