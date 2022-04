‘POZDRAV ZDS NIJE PITANJE SIVE ZONE’ Veleposlanik Izraela: ‘Ili je zabranjeno ili nije. Milanović? 2015. je izrekao prave riječi’

Veleposlanik Izraela u Republici Hrvatskoj – Ilan Mor govorio je o komemoraciji u Jasenovcu.

Diplomatskih rječnikom dao je na znanje koliko je židovskoj zajednici neprihvatljivo kalkuliranje oko nedvosmislene zabrane pozdrava “Za dom spremni”.

To ne može biti siva zona, poručuje – ili je zabranjeno ili nije.

Što se ovogodišnje komemoracije tiče, kaže da mu je žao što predstavnici židovske zajednice nisu bili tamo, no imali su svoj razlog. Odgovorio je na pitanje podupire li njihovu odluku da održe vlastitu komemoraciju i tako poruče da nisu zadovoljni načinom na koji Vlada pristupa pitanju pozdrava ZDS.

“Već gotovo četiri godine pratim ta događanja i postoji prostor za poboljšanje cjelokupne situacije. Oduvijek zagovaram kontinuirani dijalog između židovske zajednice i Vlade, neovisno o tome tko je na vlasti. Jer židovska zajednica predstavlja dio žrtava ovdje u Hrvatskoj i oni imaju svoje potrebe, ne samo u pogledu holokausta nego i drugih pitanja, primjerice restitucije imovine. Trebao bi postojati kontinuirani dijalog u kojem bi Vlada trebala slušati ono što oni imaju reći, ne kažem da bi se automatski trebali složiti, ali ako postoji dijalog, možete riješiti brojna pitanja, a židovska zajednica ima neke probleme koje treba riješiti”, rekao je na N1.

‘ZDS nije siva zona, nego hoćete li to dopustiti ili ne’

Što se tiče najava o mogućim strožim kaznama za korištenje pozdrava kaže, to je unutarnje pitanje Hrvatske i siguran je da će Hrvatska u konačnici pronaći način da to riješi jer se to mora riješiti.

“Kad postoji volja, postoji i način. Uvijek navodim jasan primjer Njemačke. U Njemačkoj sam živio i radio kao diplomat ukupno devet godina pa znam nešto o njihovoj kulturi suočavanja s prošlošću. I mislim da je Njemačka uzor u pogledu suočavanja s prošlošću od 1945. pa sve do danas. U Njemačkoj je pozdrav “Heil Hitler” potpuno zabranjen, kao i uporaba nacističkih obilježja i izjava. Mislim da ovo nije sivo područje, ili to treba dopustiti ili zabraniti. Držim da sve što je povezano s nacističkom poviješću, nacističkim aktivnostima i njihovim kolaboracionistima na ovom kontinentu treba biti zabranjeno”.

Dodaje, siguran je da će Vlada naposljetku pronaći pravo rješenje za ovo pitanje jer je to nešto što treba biti riješeno.

“Samo ću ponoviti ono što sam upravo rekao, ovo nije pitanje sive zone, nego toga da ćete to dopustiti ili ne”.





‘Milanović je 2015. u Jasenovcu izrekao prave riječi’

Komentirao je i doprinos predsjednika Zorana Milanovića o toj raspravi.

“Siguran sam da je predsjednik Milanović u potpunosti svjestan povijesti i onoga što se dogodilo ovdje u Hrvatskoj, u takozvanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i tako dalje. Konstruktivan je kao i drugi političari. Siguran sam da je predan borbi protiv antisemitizma i rasizma. Pročitao sam govor koji je 2015. održao u Jasenovcu, izrekao je prave riječi u vrijeme kad je bio premijer pa nemam nikakve sumnje u vezi s njegovom iskrenošću glede ovog pitanja”, rekao je Ilan Mor.