POZDRAV ‘ZA DOM SPREMNI’ Milošević i Kajtazi najavili rješenje problema: ‘Ni jedna vlada poslije neće to odraditi ako nećemo mi’

Potpredsjednik vlade Boris Milošević u ponedjeljak je posjetio Romski memorijalni centar u Uštici povodom Međunarodnog dana sjećanja na Rome koji su stradali u Drugom svjetskom ratu.

Milošević je komentirao i obilježavanje Oluje u Kninu

“Kroz dogovor u Vladi donesena je odluka. Lani je bila prva godina, htjeli smo poslati jasne poruke i u tome smo uspjeli. Ove godine ne ide cijela Vlada. Nakon što sam otišao u Knin, bilo je pitanja je li to dobar potez. Tako će i ove godine biti pitanja i da sam išao i da ne idem, uvijek će biti pitanja.

Mislim da to nije korak unazad, da se od politike uključivosti i pomirenja neće odustati, uvijek će se slati poruke kao na početku mandata. Moj neodlazak ne znači odustanak od te politike. Ne mislim da ta politika ovisi isključivo o mom odlasku u Knin”, rekao je Milošević.

“U ime vlade ministar Radovan Fuchs i ja došli smo ovdje odati poštovanje romskim žrtvama povodom Međunarodnog dana sjećanja na Rome koji su stradali u Drugom svjetskom ratu. Tu je otkrivena 21 masovna grobnica”, rekao je između ostalog Boris Milošević, prenosi N1.

Ova Vlada ima priliku?

Veljko Kajtazi je komentirajući pozdrav “Za dom spremni” rekao da su najbitniji razgovori koji prethodnih godina nisu postojali. “Ako to ne odradimo, najkasnije do iduće godine, mislim da poslije toga nijedna vlada to neće odraditi. Nijedna vlada ne želi tu obavezu. Ipak, dok se razgovara, postoji nada da će se donijeti neki zakon”, rekao je.

Komentirajući njegove riječi i zahtjev da se zabrani pozdrav Za dom spremni, Milošević je rekao:

“Dogovor je da se najesen nađemo i razgovaramo o tom problemu i kako ga riješiti.”