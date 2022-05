‘POŽAR U RUSKOM MINISTARSTVU OBRANE!’ UN potvrdio da je u tijeku evakuacija iz Azovstala

U nedjelju je 67. dan ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i Turske Tayyip Erdogan telefonski su razgovarali o situaciji u Ukrajini i Donbasu. U Kijevu su se čule dvije snažne eksplozije te ima ozlijeđenih. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba napisao je da su ruske snage gađale Kijev krstarećim projektilima dok je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres bio u posjetu gradu. Međunarodna agencija za atomsku energiju upozorava na situaciju u nuklearki u Zaporižju, koju su okupirale ruske snage. EU bi sljedeći tjedan mogla najaviti zabranu uvoza ruske nafte, tvrde diplomatski izvori. Ukrajinska glavna tužiteljica Irina Venediktova rekla je da su istražitelji identificirali više od 8000 slučajeva osumnjičenih za ratne zločine.

17:45 Zelenski: Skupina oko 100 ljudi napustila Azovstal

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na Twitteru da je počela evakuacija civila iz čeličane Azovstal u južnom gradu Mariupolju, a skupina oko 100 ljudi prva je napustila golemo industrijsko postrojenje. Rekao je i kako se očekuje da će civili sutra stići u grad Zaporožje. “Zahvalni našem timu! Zajedno s UN-om rade na evakuaciji civila iz čeličane”, rekao je.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN , are working on the evacuation of other civilians from the plant.

17:30 O evakuaciji: Crveni križ inzistira na tome da se ne dijeli nikakvi detalji dok to situacija ne dopusti

Međunarodni odbor Crvenog križa potvrdio je da je u tijeku proces evakuacije civila iz Mariupolja. O evakuaciji iz Azovstala oglasio se i Međunarodni odbor Crvenog križa. Kažu kako se spašavanje provodi u suradnji s UN-om i zaraćenim stranama.”Konvoj za evakuaciju krenuo je 29. travnja, prešao 230 kilometara i stigao do čeličane u subotu ujutro po lokalnom vremenu”, naveli su. “Crveni križ inzistira na tome da se ne dijeli nikakvi detalji dok to situacija ne dopusti, jer bi to moglo ozbiljno ugroziti sigurnost civila i konvoja”, dodali su, prenosi BBC.

17:00 Njemačka je značajno smanjila energetsku ovisnost o Rusiji

Njemačka je značajno smanjila energetsku ovisnost o Rusiji otkako je počela invazija na Ukrajinu, navodi se u izvješću ministarstva gospodarstva. “Njemačka se nalazi u procesu rapidnog smanjenja svoje energetske ovisnosti o Rusiji i diverzifikacije svoje opskrbe energentima”, piše u izvješću. Procijenjuje se da je udio ruske nafte u ukupnom uvozu smanjen s prošlogodišnjih 35 posto na današnjih 12 posto. Ovisnost o ruskom ugljenu pala je s 50 posto na oko 8 posto početkom ove godine zbog izmjena ugovora. Europska unija uvela je već sveobuhvatnu zabranu uvoza ruskog ugljena, ali je trenutno na snazi četveromjesečno prijelazno razdoblje. “Svi ovi koraci koje poduzimamo zahtijevaju golemi zajednički napor svih aktera, a oni također znače troškove koje osjećaju i gospodarstvo i potrošači”, rekao je ministar gospodarstva Robert Habeck.

16:20 Gori postrojenje ministarstva obrane u Rusiji

Gori postrojenje ruskog ministarstva obrane u Belgorodu, ruskoj regiji blizu granice s Ukrajinom. Vijest o požaru objavio je Reuters, a objavili su i da je jedna osoba ozlijeđena. Ukrajinski dužnosnik objavio je snimku preusmjeravanja prometa zbog požara.

16:00 Evakuacija iz čeličane

Ruska agencija Tass javila je da je iz čeličane Azovstal u Mariupolju evakuirano još 40 ljudi. Da je evakuacija u tijeku potvrdili su Crveni križ te glasnogovornik UN-a. U subotu je evakuirano prvih 20 civila iz čeličane, a ukrajinski dužnosnici tvrde da se tamo skriva ukupno više od 1000 civila te 500 ranjenih vojnika. U gradu je trenutno više od 100.000 ljudi bez vode i plina, a ni komunikacija ne radi.

15:00 Papa kritizirao Rusiju: Mariupolj je barbarski bombardiran

14:30 Pokušaj evakuacije iz Mariupolja i u nedjelju

Vlasti u opkoljenom Mariupolju objavile su da bi evakuacija mogla biti moguća u nedjelju za neke od tisuća ljudi koji su ostali zarobljeni. Gradsko vijeće Mariupolja poručilo je onima koji žele otići da se okupe na evakuacijskom mjestu u trgovačkom centru u 15 sati po našem vremenu. U međuvremenu, novinska agencija Reuters izvijestila je da je skupina od oko 40 civila stigla u regiju Donjeck nakon što je pobjegla iz čeličane Azovstal.

14:00 Britanci objavili novu kartu napada na Ukrajinu

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu kartu napada na Ukrajinu.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/k7HG9xiAhD

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kLfrBKb4wS

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2022